Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ‘Il caso non esiste’

Jonas e Anita, primo bacio al Grande Fratello: è nata la coppia “Jonita”

L’amore entra nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo giorni di sguardi, battute e avvicinamenti, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono finalmente scambiati il primo bacio sotto lo sguardo dei coinquilini e delle telecamere del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura su Canale 5.

Gli aerei dei fan e il messaggio nel cielo

La scintilla è scattata quando nel cielo sopra Cinecittà sono apparsi i primi aerei dei fan, dedicati proprio alla “ship” #Jonita (Jonas + Anita).

Sul primo striscione si leggeva:

“J + A Il caso non esiste #Jonita.” – il messaggio con tanto di cuoricino

La scritta ha scatenato l’entusiasmo degli inquilini: applausi, cori e incitazioni hanno portato i due protagonisti ad avvicinarsi e, tra gli applausi generali, è arrivato il tanto atteso bacio.

“Ogni aereo un bacio”: l’ironia dei compagni

Nel giardino della Casa, Jonas e Anita si sono lasciati andare ad altri abbracci e tenerezze, mentre i compagni cantavano “L’emozione non ha voce” di Celentano.

Un altro striscione ha sorvolato la casa del Grande Fratello:

“J ❤️ A, occhi che parlano #Jonita.”

“Ogni aereo un bacio!”, ha scherzato Domenico D’Alterio, mentre la coppia ringraziava i fan per l’ondata di affetto.

Dalla diffidenza alla passione

Nelle scorse settimane, Anita aveva respinto un primo tentativo di bacio di Jonas durante la festa di Halloween, spiegando di non sentirsi ancora pronta.

Ma dopo i messaggi dal cielo, la tatuatrice ha deciso di lasciarsi andare, suggellando un legame che, a detta dei coinquilini, “era scritto da giorni”.

I fan dei Jonita, tra i più attivi sui social, hanno già ribattezzato il momento come “il bacio dell’anno del GF”.

Dubbi e critiche

Non sono mancate le perplessità. Sonia Bruganelli in diretta aveva sollevato dubbi sulla sincerità del sentimento, mentre Francesco Rana, prima di essere eliminato, ha accusato Anita di “creare la ship a tavolino”.

Tuttavia, il pubblico sembra credere nella coppia: sui social, gli hashtag #Jonita e #GrandeFratello sono saliti ai primi posti delle tendenze.

Un inizio che fa sognare i fan

Dopo il bacio, Jonas e Anita si sono isolati in giardino, scambiandosi abbracci e parole dolci.

“Non ci credo ancora,” ha sussurrato lei, mentre lui le stringeva la mano.

Il resto della Casa ha applaudito, consapevole che davanti alle telecamere è appena nata la prima coppia ufficiale di questa edizione.