Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Tony Maiello trionfa a Tale e Quale Show 2025: ‘Grazie, ho ritrovato la gioia di stare sul palco’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Nov, 2025 - ore: 00:41 #Tale e quale show, #Tony Maiello
Tony Maiello festeggiato dopo la proclamazione a Tale e quale showTony Maiello festeggiato dopo la proclamazione a Tale e quale show

Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello rimonta e vince con “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio

È Tony Maiello il vincitore assoluto dell’edizione 2025, la quindicesima, di Tale e Quale Show.
L’artista campano ha conquistato pubblico e giuria con una straordinaria interpretazione di “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio, che gli è valsa il primo posto nella classifica generale con 390 punti complessivi. Prima della finale il 36enne di Castellammare di Stabia era terzo in graduatoria.

Maiello, già noto per la sua partecipazione a X Factor e per la vittoria a Sanremo Giovani nel 2010, ha superato Samuele Cavallo (secondo con 369 punti) e Pamela Petrarolo, terza con 367 punti. La ripetente Carmen Di Pietro ha bissato l’ultimo posto della precedente edizione.

La classifica di Tale e quale show fino al quarto posto
La classifica di Tale e quale show fino al quarto posto

Un finale tra emozione e spettacolo

L’ultima puntata del talent condotto da Carlo Conti è stata una vera festa della musica e dell’intrattenimento.
Tra momenti comici, performance vocali impeccabili e imitazioni sorprendenti – come la Carmen Di Pietro nei panni di Mina, tra gli sketch più commentati sui social – la serata ha visto anche attimi di grande intensità, con l’omaggio di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a Claudio Villa e Gigi Proietti.

Special guest della giuria, Nicola Savino, che dal 9 gennaio 2026 condurrà lo spin-off del programma Tali e quali, e Orietta Berti, che si sono uniti al trio fisso composto da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

“Ho ritrovato la gioia di tornare sul palco”

Emozionatissimo, Tony Maiello ha commentato la vittoria con parole piene di gratitudine:

“Grazie a Tale e Quale Show ho trovato la gioia di tornare sul palco. Non è solo un gioco di imitazioni, è un percorso di riscoperta e amore per la musica. Non mi aspettavo nulla di tutto questo, grazie a tutti. É stata un’esperienza fantastica”.

L’artista ha anche ricevuto i 5 punti bonus di Cristiano Malgioglio, oltre i 5 punti social, che ha apprezzato la sua interpretazione intonata e gradevole.

Gli altri bonus della serata sono andati a Peppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli e al duo Le Donatella.

Vittoria solidale: 20mila euro all’AIRC

Come da tradizione, i 20mila euro del premio finale saranno devoluti in beneficenza all’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
Un gesto che sigilla una vittoria non solo artistica, ma anche umana.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ‘Il caso non esiste’

Nov 7, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Elisabetta Franchi, nuove accuse: diffamazione e minacce all’ex consulente

Nov 7, 2025 Redazione
Gossip e TV

Sanremo 2026, Carlo Conti verso 30 Big: tra i nomi Elodie e Rkomi e Fedez e Masini in coppia

Nov 7, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Tony Maiello trionfa a Tale e Quale Show 2025: ‘Grazie, ho ritrovato la gioia di stare sul palco’

Attualità

Aggredita sul treno in Brianza, modella si difende con lo spray al peperoncino: ‘Nessuno mi ha aiutata’

Salute

Carbonia, 82enne muore dopo 13 giorni al pronto soccorso: la Regione Sardegna avvia accertamenti

Gossip e TV

Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ‘Il caso non esiste’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.