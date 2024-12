Grande Fratello, Lino Giuliano chiede la squalifica di Federica Petagna e pubblica video

“La legge è uguale per tutti”. Lino Giuliano chiede provvedimenti nei confronti di un’inquilina del Grande Fratello. Squalificato ancora prima di entrare nella casa, il napoletano punta l’indice nei confronti di Federica Petagna per quanto una frase rivolta a Lorenzo Spolverato.

Federica Petagna nel mirino per una parola rivolta a Lorenzo Spolverato: ‘É la seconda concorrente che usa quel termine’

L’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso un video che in queste ore gira sul web ed ha chiesto ai suoi follower di farlo girare e segnalarlo al Grande Fratello. Nel filmato si vede Federica Petagna sul divano con Shaila e rivolgendosi a Lorenzo Spolverato afferma “Tu sei un finocchio” e ride. Poi l’intervento di Lino Giuliano che sostiene che non sia l’unico precedente da quando è iniziata questa edizione del reality.

“Questa è la seconda concorrente che usa questo termine all’interno della casa e io per averlo fatto al di fuori della casa sono stato squalificato. Ora già so che direte che sono geloso, ma se ci sono delle regole perché non le rispettate con tutti. Siamo uguali, ma qualcosa mi puzza” – ha riferito. “L’altra volta Shaila l’aveva detto sotto le coperte. Ora le prove ci sono”. Lino Giuliano era stato squalificato per il commento omofobo nei confronti di Enzo Bambolina.