Teo Mammucari abbandona contrariato la registrazione di Belve: cosa è successo

Si è alzato ed ha abbandonato la registrazione di Belve spiazzando Francesca Fagnani. Teo Mammucari ha deciso di interrompere l’intervista dieci minuti dopo l’inizio delle riprese.

Teo Mammucari ha interrotto la registrazione dell’intervista a Belve dopo dieci minuti

Secondo quanto ricostruito da Davide Maggio il conduttore televisivo ha iniziato a perdere le staffe dopo le prime domande di Francesca Fagnani. Visibilmente contrariato dal tenore dell’intervista, ha abbandonato lo studio tra lo stupore generale. Una situazione che ha creato un’ulteriore problematica alla conduttrice di Belve che ora deve individuare in poco tempo un nuovo ospite. Tra l’altro Francesca Fagnani ha a disposizione lo studio solo due volte a settimana e di conseguenza sarà necessario fare gli straordinari per coprire l’improvviso ‘buco’.

Il web si infiamma e chiede la messa in onda

Non è da escludere che gli autori decidano di mandare in onda i dieci minuti di intervista con Teo Mammucari per mostrare cosa è successo. Tra l’altro la decisione del conduttore televisivo di abbandonare l’intervista ha generato grande curiosità sul web e di sicuro la messa in onda del botta e risposta con Francesca Fagnani creerebbe attesa, interesse e curiosità con possibili benefici in termini di ascolti.