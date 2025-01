Grande Fratello, Luca perde le staffe con Tommaso: la replica con pesante insinuazione (VIDEO)

Luca Calvani e Tommaso Franchi

Protagonista delle ultime ore è Luca Calvani, coinvolto in accese discussioni con diversi concorrenti. Prima è stata Mariavittoria Minghetti a scontrarsi con l’attore, criticando il suo atteggiamento nei confronti di Jessica Morlacchi. Successivamente il 50enne ha avuto un confronto con Tommaso Franchi, innescato da un banale episodio: il toscano, intento a sbucciare una mela, avrebbe disturbato le prove in cui era impegnato Bernardo Cherubini, fratello del cantautore Jovanotti.

Luca Calvani discute con Mariavittoria e poi sbotta con Tommaso per una mela galeotta

La serata, già carica di tensione, era iniziata con uno sfogo di Calvani in riferimento a Jessica Morlacchi ed alla sua decisione di lasciare il programma dopo essere finita al televoto d’ufficio. “Mi arrabbio perché ha scelto di essere altro, per questo sono furibondo. Ha deciso di essere uno schifo, quando invece poteva essere tutto” – ha dichiarato l’attore, scatenando la reazione indignata di Mariavittoria, che lo ha accusato di difendere sempre e comunque Helena Prestes.

La situazione è ulteriormente degenerata durante la discussione con Tommaso Franchi durante le prove in salone. Luca ha sbottato perché Bernardo Cherubini è stato costretto a fermarsi perché l’idraulico stava facendo rumore con una mela. “É assurdo, un’altra volta devo dirti questa cosa. Posa quella mela e vieni qua oppure vai in bagno e te la ficchi in bocca. Voglio che la smetti… Non dare la colpa a Mariavittoria perché sei te che scegli di interrompere 18 persone che ascoltano un’altra”.

La replica dell’idraulico con il dettaglio da bollino rosso che tira in ballo Jessica

L’idraulico senese ha fatto una pesante insinuazione rivolta a Calvani, dicendo: “Era meglio quando ti facevi le se*he sul letto di Jessica.”La frase ha provocato. Con il clima sempre più teso, il futuro dei concorrenti nella realtà appare incerto. I fan del programma si chiedono se gli autori prenderanno provvedimenti per riportare ordine nella Casa o se le tensioni continueranno a dettare le dinamiche del gioco.

Tommaso Franchi il migliore in quella casa ma siamo pronte in 3 per questa cosa 🔥🔥



Luha il peggiore e anche qui siamo pronte in 3 #Tommavi #GrandeFratello

pic.twitter.com/bIoT8nzcHO — S6 (@Sonia6S) January 9, 2025