Grande Fratello, l’indiscrezione su Jessica Morlacchi: ‘Ha detto che si rivolgerà all’avvocato’

Jessica Morlacchi

La puntata di mercoledì 8 gennaio del Grande Fratello ha suscitato accese polemiche per le decisioni prese dagli autori nei confronti di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Le tre concorrenti sono finite al televoto d’ufficio.

In molti pensavano a provvedimenti più severi e la decisione degli autori ha finito con il lasciare perplessi sia i fan del reality che i concorrenti. Jessica Morlacchi ha deciso di lasciare il programma ritenendo che sia stato ingiusto equiparare la sua posizione a quella di Helena Prestes. “Siamo su due piani diversi” – ha detto l’artista facendo riferimento all’episodio del lancio del bollitore ed alla mancata squalifica della brasiliana.

La segnalazione di uno spettatore in studio a Deianira: ‘Si è rifiutata di entrare’

Ad alimentare ulteriormente il dibattito è stata una segnalazione diffusa dalla blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha svelato retroscena inediti riguardanti la serata e il comportamento della cantante. Tesi confermata anche da Amedeo Venza. Secondo quanto riportato da uno spettatore presente in studio, Jessica avrebbe dovuto partecipare direttamente alla trasmissione per chiarire ulteriormente le sue ragioni.

Tuttavia, all’ultimo momento, Jessica Morlacchi avrebbe deciso di non intervenire, rifiutandosi categoricamente di entrare in studio. La segnalazione condivisa dalla Marzano offre un resoconto dettagliato: “Ieri Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all’ultimo minuto. Ma appena l’hanno presa dalla casa per portarla in studio, si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa Anzi, ha detto che si rivolgerà al suo avvocato per capire meglio la situazione. Non so cosa sta succedendo, ma sembra che ci sia qualcosa sotto… Ti giuro, qua non ci stiamo capendo più nulla.”