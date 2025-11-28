Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Grande Fratello, esplode la polemica per il gesto di Simone De Bianchi a Grazia: ‘Squalificatelo’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Nov, 2025 - ore: 23:14 #Grande Fratello, #Grazia Kendi, #Simone De Bianchi
Simone e Grazia al Grande FratelloSimone e Grazia al Grande Fratello

l concorrente finisce nel mirino: il video circola ovunque

Nuova bufera al Grande Fratello. A scatenarla è Simone De Bianchi, protagonista di un gesto giudicato irrispettoso nei confronti di Grazia Kendi. Un comportamento che il giovane ha persino raccontato con leggerezza a Jonas Pepe, ma che – una volta intercettato dalla diretta e rimbalzato sui social – ha generato un’ondata di indignazione.

A rendere la vicenda ancora più grave è il fatto che solo una settimana fa lo stesso Simone aveva attaccato duramente Omer Elomari per un episodio che aveva definito “irrispettoso per le donne” e “inadatto per sua madre e sua sorella”. Ora, però, è proprio lui ad aver superato il limite.

Il racconto incriminato: “È salita in braccio e io le ho fatto pò pò pò…”

Nelle immagini circolate online si vede Simone mentre si confida con Jonas in giardino. Il concorrente ricostruisce così l’episodio:

“Mi aveva chiesto di vedere se ce la facevo a prenderla in braccio. È saltata su e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno. Ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’.”

Jonas, evidentemente a disagio, non risponde: si limita a scuotere la testa e ad allontanarsi.

Nel frattempo, il pubblico insorge: sui social, in molti definiscono Simone ipocrita, ricordando il suo duro intervento contro Omer per un gesto molto meno invasivo.

Il precedente con Omer e l’accusa di incoerenza

Sette giorni fa Simone aveva accusato Omer di mancare di rispetto alle donne perché, in segno di protesta, si era abbassato i pantaloni mostrando i boxer.
Il litigio era degenerato: toni altissimi, accuse, intervento di Jonas in difesa di Simone.

Oggi il quadro si ribalta: chi predicava rispetto è ora accusato di un gesto umiliante, fuori luogo, e per molti molto più grave del comportamento di Omer.

I social chiedono provvedimenti: “Fate vedere il video in puntata”

Sui social è già partita la richiesta unanime: che il video venga mostrato in diretta nella prossima puntata del GF.

Molti utenti chiamano in causa la conduttrice, Simona Ventura, che in situazioni simili ha sempre preso posizione con fermezza.
C’è chi ipotizza un richiamo, chi un provvedimento disciplinare, chi addirittura l’espulsione. Successivamente nel mirino è finito anche il Grande Fratello perché nelle ore successive, nel corso di un gioco, è stata rivolta una domanda a Grazia e Simone: “Perché non vi fidanzate”.

Cosa può accadere ora: l’ombra di un provvedimento

La produzione osserva, il pubblico protesta e la puntata di lunedì 1° dicembre si preannuncia infuocata.
Simone potrebbe essere convocato in studio, messo davanti alle immagini e chiamato a rispondere delle sue azioni.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

Nov 28, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Mediaset, rivoluzione nei palinsesti: slitta L’Isola dei Famosi, torna il GF Vip e arriva Isobel Kinnear a Caduta Libera

Nov 28, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Roberta Bruzzone rompe il silenzio dopo l’assenza a Ore 14 sera: ‘Nel 2026 solo spazi in cui ho pieno controllo sui contenuti’

Nov 28, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Grande Fratello, esplode la polemica per il gesto di Simone De Bianchi a Grazia: ‘Squalificatelo’

Gossip e TV

Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

Attualità

Palmoli, svolta vicina per la famiglia nel bosco: Nathan pronto ad accettare la nuova casa offerta da Armando

Attualità

Gianluca Bessegato, morto di freddo a Silea: la vita fragile del 58enne e i dubbi della sorella sulle ultime ore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.