Grande Fratello, esplode la polemica per il gesto di Simone De Bianchi a Grazia: ‘Squalificatelo’

Simone e Grazia al Grande Fratello

l concorrente finisce nel mirino: il video circola ovunque

Nuova bufera al Grande Fratello. A scatenarla è Simone De Bianchi, protagonista di un gesto giudicato irrispettoso nei confronti di Grazia Kendi. Un comportamento che il giovane ha persino raccontato con leggerezza a Jonas Pepe, ma che – una volta intercettato dalla diretta e rimbalzato sui social – ha generato un’ondata di indignazione.

A rendere la vicenda ancora più grave è il fatto che solo una settimana fa lo stesso Simone aveva attaccato duramente Omer Elomari per un episodio che aveva definito “irrispettoso per le donne” e “inadatto per sua madre e sua sorella”. Ora, però, è proprio lui ad aver superato il limite.

Il racconto incriminato: “È salita in braccio e io le ho fatto pò pò pò…”

Nelle immagini circolate online si vede Simone mentre si confida con Jonas in giardino. Il concorrente ricostruisce così l’episodio:

“Mi aveva chiesto di vedere se ce la facevo a prenderla in braccio. È saltata su e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno. Ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’.”

Jonas, evidentemente a disagio, non risponde: si limita a scuotere la testa e ad allontanarsi.

Nel frattempo, il pubblico insorge: sui social, in molti definiscono Simone ipocrita, ricordando il suo duro intervento contro Omer per un gesto molto meno invasivo.

Il precedente con Omer e l’accusa di incoerenza

Sette giorni fa Simone aveva accusato Omer di mancare di rispetto alle donne perché, in segno di protesta, si era abbassato i pantaloni mostrando i boxer.

Il litigio era degenerato: toni altissimi, accuse, intervento di Jonas in difesa di Simone.

Oggi il quadro si ribalta: chi predicava rispetto è ora accusato di un gesto umiliante, fuori luogo, e per molti molto più grave del comportamento di Omer.

Simone racconta di una cosa fatta con Grazia…



Ed è la stessa persona che una settimana fa si preoccupava che i bambini a casa avessero visto il gesto dei pantaloni abbassati di Omer.



L’ipocrisia dei concorrenti è sempre stata la cosa più patetica. 🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/zYP0wLMprB — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 28, 2025

I social chiedono provvedimenti: “Fate vedere il video in puntata”

Sui social è già partita la richiesta unanime: che il video venga mostrato in diretta nella prossima puntata del GF.

Molti utenti chiamano in causa la conduttrice, Simona Ventura, che in situazioni simili ha sempre preso posizione con fermezza.

C’è chi ipotizza un richiamo, chi un provvedimento disciplinare, chi addirittura l’espulsione. Successivamente nel mirino è finito anche il Grande Fratello perché nelle ore successive, nel corso di un gioco, è stata rivolta una domanda a Grazia e Simone: “Perché non vi fidanzate”.

Cosa può accadere ora: l’ombra di un provvedimento

La produzione osserva, il pubblico protesta e la puntata di lunedì 1° dicembre si preannuncia infuocata.

Simone potrebbe essere convocato in studio, messo davanti alle immagini e chiamato a rispondere delle sue azioni.