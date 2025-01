Grande Fratello, rientra in gioco concorrente che aveva abbandonato il reality

La casa del Grande Fratello si prepara a un nuovo colpo di scena: Pamela Petrarolo, showgirl e volto noto di Non è la Rai, è pronta a fare il suo atteso rientro nel reality. La notizia, ormai confermata, è stata accolta con entusiasmo dai fan e con curiosità dai gieffini, che sono stati informati dell’imminente rientro nella casa più spiata dagli italiani con un comunicato stampa letto da Lorenzo Spolverato e Luca Calvani in cui veniva precisato che la puntata settimanale era posticipata a mercoledì 8 gennaio.

L’improvviso abbandono di Pamela Petrarolo e la promessa di Signorini

L’annuncio del suo ritiro, avvenuto una settimana fa durante la diretta, era stato accompagnato da parole di affetto e ammirazione.

“Purtroppo adesso deve uscire per motivi personali ed è giusto che sia così. Noi però le lasciamo la possibilità di tornare qualora lei lo desideri e la situazione migliore. Le porte del programma restano aperte per lei, che potrà così scegliere di tornare quando vorrà. Voglio farti i complimenti per il tuo percorso e per lo spirito che hai avuto, sei stata la concorrente perfetta” – aveva riferito Alfonso Signorini che le aveva promesso di rientrare in casa se la situazione si fosse risolta rapidamente risolta. Pamela, evidentemente commossa, aveva salutato i suoi compagni e il pubblico, lasciando un vuoto che alcuni concorrenti hanno avvertito nei giorni successivi”.

Reazioni nella casa e nuovi equilibri

La produzione del Grande Fratello ha già informato gli altri gieffini del ritorno della Petrarolo. La notizia è stata accolta con entusiasmo: molti concorrenti hanno reagito con gioia all’idea di rivedere una persona amata e rispettata, la cui assenza si è fatta sentire.

Ma il suo rientro non sarà privo di conseguenze sulle dinamiche della Casa. Pamela, con la sua personalità forte e il suo atteggiamento equilibrato, potrebbe influire sulle strategie già in atto dopo alcuni giorni in cui è successo di tutto con Helena Prestes e Jessica Morlacchi che hanno avuto un durissimo scontro con conseguenze disciplinari che saranno comunicate propria durante la puntata di mercoledì 8 gennaio quando Pamela rientrerà in casa.

Non è la Rai: tra ritorni e possibili uscite

Se da un lato il rientro di Pamela rappresenta una nota positiva, dall’altro una sua storica collega potrebbe presto lasciare il gioco. Ilaria Galassi, anche lei ex volto di Non è la Rai.

Il Grande Fratello si trova dunque a gestire due situazioni agli antipodi: il ritorno calorosamente accolto da Pamela e la possibile uscita di un’altra discussa protagonista di quest’edizione del reality. Nel caso Ilaria dovesse proseguire la sua avventura potrebbe comunque essere destinataria di un provvedimento disciplinare per quanto accaduto alcune sere fa con Helena Prestes.