Grande Fratello: Pamela Petrarolo lascia il reality dopo una brutta notizia, l’eliminato del 30 dicembre

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile addio al Grande Fratello. Un rumors che è diventato realtà nel corso della puntata del 30 dicembre quando Alfonso Signorini ha comunicato che Pamela Petrarolo di Non è la Rai sarà costretta a lasciare il reality per un grave problema di salute ad una persona cara.

“Devo stare vicino ai miei figli in questa fase. Mi dispiace se in questi giorni mi avete visto un po’ così ma avevo questo problema” – ha detto prima di abbracciare tutti compagni di avventura. Il conduttore ha anche precisato che se il problema si risolvesse in tempi brevi Pamela potrebbe rientrare in gioco qualora Ilaria Galassi, sua compagna di avventura fosse ancora in gara.

“É stata molto brava a mascherare il suo stato d’animo. Sapeva di questa da tre giorni” – ha aggiunto il conduttore del Grande Fratello. Del gruppo di Non è la Rai faceva parte anche Eleonora Cecere che in precedenza era stata costretta ad abbandonare il programma. “Non me l’aspettavo” – ha detto quando è stata chiamata ad intervenire in studio su quanto accaduto.

Jessica Morlacchi in lacrime per l’improvviso abbandono, eliminate le Monsé

In lacrime Jessica Morlacchi che era molto legata a Pamela Petrarolo e che nei giorni scorsi aveva manifestato l’intenzione di lasciare il programma. “Grazie a questo programma ho trovato un’amica” – ha detto la cantante nell’abbracciare l’ex ragazza di Non è la Rai. Durante la puntata del 30 dicembre è arrivata anche l’eliminazione delle Monsé (Maria Monsè e Perla Maria Paravia). Zeudi Di Palma è stata la preferita dei telespettatori.