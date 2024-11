Grande Fratello, tra Yulia e Lorenzo tensione alle stelle: ‘L’atteggiamento da gangster non funziona’

Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato si sono nuovamente scontrati, questa volta a distanza di soli 24 ore dal primo alterco che ha visto addirittura il lancio di uno sgabello, tutto per il mancato rispetto delle regole imposte dal Grande Fratello. L’italo-cubana ha perso le staffe di fronte agli atteggiamenti dell’ex tentatore e ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto.

Yulia Bruschi sbotta nuovamente con Lorenzo Spolverato: ‘Sei un capobranco ed ha comportamenti aggressivi’

“Sei un capobranco e i tuoi atteggiamenti non mi piacciono. Usa sempre il solito repertorio, ormai ti ho capito. Da due mesi ti conosco, sai quante volte ti ho visto fare queste cose?” – ha affermato Yulia con fermezza. “Hai un comportamento aggressivo e degli atteggiamenti del ca..o, poi fare la vittima di continuo non servire”. La discussione si è fatta sempre più accesa con Yulia che ha continuato a esprimere il suo disappunto: “Ma sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi? Ma vergognati. Ma sei impazzito? Ti devi vergognare. Adesso dici che ti ricatto? Ecco che vai in difesa”.

La tensione è ulteriormente espressa quando l’italo cubana ha rimproverato Lorenzo per il suo comportamento verso Maria Vittoria. “Sei un ragazzino infantile, fai due versi poi vai in confessionale, esci e cambi da così a così” – ha aggiunto Yulia Bruschi. “E abbassa la cresta, perché l’atteggiamento da gangster con me non funziona! Poi smettila di dire che sembra un accanimento contro di te. Sei un bimbetto, dobbiamo fare sempre tutto quello che dici tu, non è il tuo pensiero che mi cambia, faccio quello che mi pare e basta.”

‘Sai quanti cavoli tuoi so e non li ho detti fino ad oggi’

Lorenzo ha cercato di difendersi dicendo: “Non ti riconosco, mi spiace. Ti stai inalberando per nulla e ti poni su un piedistallo. Io non merito questo trattamento.” Questo nuovo scontro tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato ha acceso ulteriormente gli animi nella casa del Grande Fratello, promettendo scintille e tensioni sempre più alte tra i due concorrenti. Tra l’altro lunedì 2 dicembre entreranno nuovi concorrenti che potrebbero minare i già precari equilibri tra gli inquilini. Tra questi anche Chiara Cainelli, trentina ex corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne.