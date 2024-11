Ballando con le stelle, Samuel Peron va ko: Federica Pellegrini in bilico, cosa succede

Sulla sua pagina Instagram aveva ricordato ai suoi follower che sabato 30 novembre sarebbe tornato a Ballando con le stelle come nuovo maestro di Federica Pellegrini. L’avventura di Samuel Peron nel talent di Milly Carlucci rischia di finire prima di iniziare.

Samuel Peron ko per un problema al polpaccio, aveva sostituito Angelo Madonia a Ballando con le stelle

Il nuovo colpo di scena è stato anticipato da Selvaggia Lucarelli con un articolo sul suo blog (“Non c’è pace per Federica Pellegrini”). Il ballerino si sarebbe fatto male a poche ore dal ritorno in pista. Un problema al polpaccio avrebbe messo ko Samuel Peron, rientrato nel cast di Ballando dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Problema che sembra non superabile in poche ore.

Per tale motivo Milly Carlucci sarebbe già al lavoro per una soluzione alternativa con Federica Pellegrini che sarà inevitabilmente penalizzata dal nuovo contrattempo. Ad inizio settimana la produzione di Ballando con le stelle aveva deciso di interrompere il rapporto con Angelo Madonia, partner di ballo della Divina che aveva perso le staffe con Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata del talent.

Federica Pellegrini, corsa contro il tempo per un nuovo partner di ballo

Il feeling tra il ballerino e l’ex nuotatrice non è mai sbocciato ma nonostante ciò in pista avevano raggiunto una buona sintonia. Da alcuni giorni Federica Pellegrini aveva iniziato a provare con Samuel Peron la coreografia che avrebbe dovuto portare in scena in occasione della puntata si sabato 30 novembre. Ora il nuovo contrattempo e una soluzione d’emergenza che potrebbe mettere a rischio il prosieguo dell’avventura nel talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1.