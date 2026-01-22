Grande Fratello Vip 2026 congelato: Mediaset si ferma tra cause legali e accuse incrociate

Congelata l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip non tornerà in onda nel 2026. Secondo quanto filtra da ambienti televisivi, Mediaset avrebbe scelto di fermare – almeno per ora – la nuova edizione del reality che era in fase di preparazione e avrebbe dovuto debuttare in primavera. Una decisione maturata non per ragioni editoriali o di ascolti, ma per un contesto giudiziario diventato sempre più complesso. La decisione è stata anticipata da Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Stefania Rocco a Non è la Tv.

Il nodo giudiziario: lo scontro Corona–Signorini entra nel vivo

Al centro della scelta ci sarebbe l’escalation legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello ha avviato azioni giudiziarie non solo contro Corona, ma anche contro Google, accusata di non aver rimosso contenuti ritenuti diffamatori diffusi attraverso il format “Falsissimo”. Video e dichiarazioni in cui l’ex fotografo parla apertamente di un presunto “sistema” all’interno del reality.

Parallelamente, Corona è coinvolto in un procedimento per il tentativo di bloccare la diffusione delle sue puntate. Il suo legale ha respinto ogni ipotesi di censura, sostenendo pubblicamente il diritto di cronaca e di espressione.

Mediaset coinvolta direttamente nelle cause

Con il protrarsi delle azioni legali e il coinvolgimento diretto dell’editore, Mediaset si è trovata al centro di un contenzioso destinato a durare mesi. Una situazione che avrebbe reso impossibile pianificare serenamente un nuovo ciclo del reality, già sotto pressione per l’impatto mediatico delle accuse e per i possibili riflessi reputazionali sul marchio.

La scelta, dunque, non sarebbe un semplice rinvio tecnico: l’azienda avrebbe preferito sospendere del tutto il progetto, evitando di mandare in onda un’edizione condizionata da vicende giudiziarie ancora aperte.

Stop a casting, opinionisti e trattative

Lo stop avrebbe avuto effetti immediati sulla macchina produttiva. Le trattative per la selezione dei concorrenti si sarebbero interrotte, così come i contatti con opinionisti e collaboratori. Anche il lavoro redazionale, già avviato in forma preliminare, sarebbe stato azzerato.

A rischio anche L’Isola dei Famosi

La decisione avrebbe coinvolto anche un altro titolo storico del palinsesto: L’Isola dei Famosi. Già considerata in bilico, la nuova edizione avrebbe subito un brusco arresto, con la sospensione delle trattative per la conduzione. I dialoghi con Ilary Blasi, che erano stati avviati nelle scorse settimane, si sarebbero infatti fermati senza una data di ripresa.

Un segnale forte sul futuro dei reality

La mossa di Mediaset rappresenta un segnale netto: meglio fermarsi che esporsi a un’edizione segnata da polemiche, accuse e tribunali. Il Grande Fratello Vip, uno dei reality più longevi e riconoscibili della televisione italiana, entra così in una fase di pausa forzata che potrebbe ridisegnarne il futuro.