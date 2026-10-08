Guendalina Tavassi, nuovo scontro con Morello al GF Vip: la madre passa all’attacco, «Li spenderà in risarcimenti»

Moreno Morello e Guendalina Tavassi

Dalla lite in Casa alle minacce di azione legale

Quello che è successo nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe non finire con la prossima puntata. Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello ha infatti superato i confini del reality: dopo il durissimo botta e risposta durante la cena del 5 ottobre, Emanuela Fuin, madre della gieffina, ha annunciato sui social l’intenzione di procedere legalmente contro l’uomo.

E non si è fermata a un generico riferimento agli avvocati. La madre di Guendalina ha parlato apertamente di diffamazione e richiesta di risarcimento, facendo capire che la famiglia intende portare la vicenda nelle sedi giudiziarie.

Una presa di posizione arrivata dopo che Morello ha rifiutato di chiedere scusa alla Tavassi e ha addirittura ribadito davanti alle telecamere di essere pronto a ripetere tutto.

Morello non arretra: «Lo sottoscrivo»

La scintilla è riemersa durante la cena. Guendalina Tavassi ha affrontato direttamente il 53enne, accusandolo di averla definita in modo offensivo davanti al pubblico e contestando il suo rifiuto di scusarsi.

«Mi hai dato della poco di buono davanti a tutta Italia. Invece di scusarti hai detto che ti dovrebbero fare un monumento. Sai dove te lo fanno il monumento? In tribunale», ha detto la gieffina.

Morello, però, non ha cambiato posizione.

«Tu sei l’ultimo esempio di persona che il pubblico deve vedere. Io non solo penso ciò che ti ho detto, ma lo sottoscrivo e sono pronto a ripetertelo», ha replicato.

Una risposta che ha fatto salire ulteriormente la temperatura dello scontro.

La madre di Guendalina: «Ne risponderà nelle sedi opportune»

Dopo quanto accaduto nella Casa, Emanuela Fuin ha deciso di intervenire direttamente su Instagram.

Il messaggio è stato netto e non lascia spazio a interpretazioni sull’intenzione della famiglia: «Quando è troppo è troppo. Il Sig. Morello ne risponderà nelle sedi opportune».

Poi l’annuncio della possibile richiesta economica: «Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta».

È questo il passaggio che trasforma definitivamente la lite televisiva in una vicenda che potrebbe avere uno strascico legale.

Naturalmente, al momento, si tratta dell’annuncio della madre della concorrente: eventuali iniziative giudiziarie dovranno essere formalizzate e valutate nelle sedi competenti.

La reazione della madre di Guendalina Tavassi

Anche Federico Perna scende in campo

A prendere posizione pubblicamente è stato anche Federico Perna, il compagno di Guendalina Tavassi, conosciuto anche come “Cuore”.

Il suo intervento sui social è stato ancora più duro. Perna ha accusato Morello di avere oltrepassato il limite del gioco televisivo e di avere infangato la moglie.

«Ecco chi è questo uomo indegno. Lui che si permette di dire certe frasi su mia moglie che vanno oltre il gioco e oltre il reality senza che nessuno lo ferma», ha scritto.

Poi un ulteriore affondo: «Chissà se la moglie ha visto questo video».

«Queste scene sono penose»

Perna ha continuato contestando apertamente il comportamento di Morello e chiedendo agli utenti di diffondere il video.

«Adesso ci vorrebbe che qualcuno andasse a prenderlo e lo rimettesse al suo posto, un uomo di una pochezza assoluta», ha scritto, accusandolo di voler apparire come una persona irreprensibile mentre, secondo la sua ricostruzione, starebbe denigrando la moglie.

Il compagno della Tavassi ha quindi concluso il suo intervento con un invito rivolto direttamente al pubblico: «Adesso ricondividetelo ovunque pure questo e datemi dell’ignorante, dell’arrogante, fate come cavolo vi pare, queste scene sono penose. E dovreste aprire tutti gli occhi».

Si va verso un nuovo confronto infuocato in puntata

Il caso, dunque, non è più soltanto quello di due concorrenti che litigano davanti alle telecamere.

Da una parte c’è Morello, che ha confermato integralmente le proprie dichiarazioni e ha spiegato a Marina La Rosa perché non intende chiedere scusa. Dall’altra ci sono Tavassi, la madre Emanuela Fuin e il partner Federico Perna, con la prima che ha annunciato possibili iniziative legali e il secondo che ha sferrato un attacco pubblico durissimo.

Lo scontro dovrebbe inevitabilmente tornare al centro della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Resta invece da capire quando e come Morello verrà a conoscenza delle dichiarazioni pubblicate fuori dalla Casa. Se, come è normale per i concorrenti, non sarà informato in tempo reale di ciò che accade sui social, potrebbe scoprire soltanto dopo la sua uscita dal reality dell’annunciata intenzione della famiglia Tavassi di procedere legalmente.