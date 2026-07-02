Proposta di matrimonio sull’Empire State Building, ma finisce con le manette: chi sono Angela Nikolau e Ivan Beerkus

Angela Nikolau e Ivan Beerkus

La coppia di rooftopper russi ha conquistato milioni di follower con scalate estreme senza protezioni

Una proposta di matrimonio sospesa tra il cielo e Manhattan, immortalata dalle telecamere e dai social, si è trasformata in poche ore in un caso di cronaca internazionale. Angela Nikolau e Ivan Beerkus, tra i rooftopper più famosi al mondo, sono stati arrestati dopo essersi arrampicati fino alla guglia dell’Empire State Building, dove lui si è inginocchiato per chiederle di sposarlo davanti a uno degli skyline più celebri del pianeta.

La scena, ripresa dagli stessi protagonisti e da numerosi testimoni, ha fatto rapidamente il giro del web. Ma dietro il gesto romantico si nasconde un’operazione che, secondo gli investigatori del NYPD, avrebbe comportato l’accesso non autorizzato ad aree riservate dell’edificio e la violazione di numerose norme di sicurezza.

Chi sono Angela Nikolau e Ivan Beerkus

Per gli appassionati di esplorazioni urbane estreme i loro nomi non sono nuovi. Angela Nikolau, 33 anni, e Ivan Beerkus (Ivan Kuznetsov), 32 anni, sono due cittadini russi diventati famosi grazie alle loro spettacolari scalate sui grattacieli più alti del mondo, affrontate senza corde né dispositivi di sicurezza.

Angela proviene da una famiglia circense e ha praticato ginnastica ritmica prima di dedicarsi al cosiddetto rooftopping, disciplina estrema che consiste nel raggiungere i punti più alti di edifici, ponti e strutture urbane per realizzare fotografie e video mozzafiato.

I due si sono conosciuti nel 2016 e da allora hanno trasformato la loro passione in un progetto condiviso che li ha resi protagonisti sui social, dove milioni di utenti seguono le loro imprese.

Le scalate che li hanno resi famosi in tutto il mondo

Negli ultimi anni la coppia ha documentato alcune delle ascensioni urbane più spettacolari mai viste. Tra queste spicca la salita sul Goldin Finance 117 di Tianjin, in Cina, una delle prime imprese affrontate insieme.

Successivamente hanno raggiunto anche la cima del Merdeka 118 di Kuala Lumpur, il secondo edificio più alto del mondo, mentre Ivan ha realizzato in passato scalate iconiche come quelle della Torre Eiffel, della Shanghai Tower e dello Shun Hing Square di Shenzhen.

Le loro immagini, spesso scattate con droni e action camera, mostrano i due seduti nel vuoto, appesi a travi metalliche o in equilibrio sulle guglie di alcuni dei grattacieli più celebri del pianeta, alimentando allo stesso tempo fascino e polemiche per l’elevatissimo rischio corso.

La proposta sulla cima dell’Empire State Building

L’ultima impresa è andata in scena il 1° luglio a New York. Vestiti completamente di nero, Angela e Ivan sono riusciti a raggiungere la parte più alta dell’antenna dell’Empire State Building.

Una volta arrivati sulla sommità hanno srotolato uno striscione con la frase: “Quando il potere dell’amore sconfigge l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”, citazione spesso attribuita a Jimi Hendrix ma riconducibile in realtà allo statista britannico William Gladstone.

Subito dopo Ivan ha estratto un anello e ha chiesto ad Angela di sposarlo. Il sì è arrivato davanti alle telecamere che la coppia aveva portato con sé per documentare ogni istante dell’impresa.

Le immagini della proposta sono diventate virali nel giro di poche ore, ma contemporaneamente hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e le accuse mosse dalla polizia di New York

Gli agenti della speciale Emergency Service Unit del NYPD hanno raggiunto i due durante la discesa utilizzando particolari sistemi di sicurezza all’interno della struttura della guglia.

Secondo la polizia, Angela Nikolau e Ivan Beerkus sarebbero riusciti ad accedere alla parte superiore dell’edificio passando attraverso un portello di manutenzione chiuso a chiave al 102° piano. Gli investigatori stanno verificando come siano riusciti a superare le misure di sicurezza.

Per la coppia sono scattate accuse pesanti che comprendono furto con scasso, pericolo per l’incolumità pubblica, danneggiamento, violazione di domicilio, possesso di strumenti da scasso, manomissione di prove e disturbo della quiete pubblica.

Durante l’operazione alcune aree dell’Empire State Building sono state temporaneamente evacuate e diversi visitatori sono stati costretti ad attendere o ad abbandonare la terrazza panoramica mentre la polizia metteva in sicurezza la situazione.

Dal documentario Netflix al nuovo caso mondiale

La notorietà della coppia è cresciuta ulteriormente grazie al documentario “Skywalkers: A Love Story”, distribuito da Netflix nel 2024, che racconta il loro rapporto sentimentale e le imprese estreme affrontate insieme in diverse parti del mondo.

Angela è comparsa anche nei documentari “On the Edge of Freedom” e “Who Is Next?”, mentre Ivan alterna le sue attività di rooftopper alla musica. Lei, invece, continua a dedicarsi anche alla pittura.

L’Empire State Building ha precisato che in nessun momento visitatori e dipendenti sono stati esposti a pericoli, sottolineando come la collaborazione con il Dipartimento di Polizia di New York abbia consentito di risolvere rapidamente l’incidente.

Resta però aperta l’indagine sulle modalità con cui la coppia è riuscita a raggiungere una delle zone più protette del grattacielo simbolo di New York. Mentre i video continuano a raccogliere milioni di visualizzazioni sui social, Angela Nikolau e Ivan Beerkus dovranno ora affrontare le conseguenze giudiziarie della loro impresa più discussa.