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I fatti vostri, gelo in diretta su Rai 2: la frase su “Faccetta Nera” imbarazza lo studio

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 25 Apr, 2026 - ore: 18:54 #Faccetta nera, #gatta, #I fatti vostri
Flavio Montrucchio e Anna Falchi conducono I Fatti VostriFlavio Montrucchio e Anna Falchi conducono I Fatti Vostri

I fatti vostri Rai 2 diretta, cosa è successo durante la telefonata in studio

Momenti di forte imbarazzo in diretta a I fatti vostri” su Rai 2 durante la puntata del 24 aprile.
Una telefonata apparentemente come tante si è trasformata in pochi secondi in una situazione difficile da gestire per i conduttori.

Tutto è partito da una domanda semplice. Ma la risposta della telespettatrice ha gelato lo studio.

La frase che ha spiazzato tutti

La donna, intervenuta per partecipare a un gioco, stava raccontando del suo gatto nero.

Alla domanda sul nome dell’animale, ha risposto: “Luna”.

Poi però ha aggiunto una frase che ha cambiato completamente il clima della trasmissione:
“La volevo chiamare Faccetta Nera, ma non posso… ha capito?”

Un riferimento diretto alla nota canzone legata al periodo fascista, pronunciato a poche ore dalle celebrazioni del 25 aprile.

La reazione dei conduttori

In studio, il primo a intervenire è stato Flavio Montrucchio, che ha cercato di chiudere rapidamente la situazione:
“Meglio così, meglio così”, ha detto, evitando di alimentare la conversazione.

Accanto a lui, Anna Falchi ha mantenuto un sorriso di circostanza, mentre in studio si percepiva un evidente momento di disagio.

Quando la telespettatrice ha insistito con un “Ha capito?”, Montrucchio ha risposto in modo evasivo:
“Ho capito, ho capito”, senza approfondire.

Come è stata gestita la diretta

A risolvere la situazione è stata la regia, che ha fatto partire il brano “Guarda che luna”, interrompendo di fatto il momento di tensione.

La trasmissione è poi proseguita regolarmente, ma l’episodio non è passato inosservato.

Il contesto che ha amplificato la polemica

L’episodio è avvenuto alla vigilia del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, un dettaglio che ha reso la scena ancora più delicata.

Sui social, diversi utenti hanno commentato il momento, sottolineando soprattutto l’imbarazzo dei conduttori e la difficoltà nel gestire una situazione del tutto imprevista in diretta.

Una diretta diventata virale

Più che la frase in sé, a colpire è stata la gestione del momento:

  • il silenzio in studio
  • lo sguardo imbarazzato dei conduttori
  • il rapido intervento della regia

Elementi che hanno trasformato pochi secondi di televisione in uno degli episodi più commentati della giornata.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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