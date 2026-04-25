GF Vip, Marco Berry senza freni su Selvaggia Lucarelli dopo la puntata: ‘Io ti attacco al muro’

Marco Berry e Selvaggia Lucarelli

L’illusionista infuriato per le accuse dell’opinionista

Clima tesissimo al GF Vip dopo la puntata del 24 aprile.

Protagonisti dello scontro Marco Berry e Selvaggia Lucarelli, con un confronto che è degenerato tra accuse, insulti e polemiche anche fuori dalla diretta.

Tutto nasce da alcune battute fatte dall’illusionista su Alessandra Mussolini, in particolare legate al cognome, che hanno spinto l’opinionista a intervenire duramente.

La replica in puntata e lo scontro verbale

Tutto parte da un video in cui si sente Berry dire: “Già dire Alessandra Mussolini è un insulto“. Immediata la reazione di quest’ultima.

«Bruttaccio! Dimmi quello che volevi dire, io ti ho capito bene» – ha affermato aggiungendo che non gli avrebbe più rivolto la parola.

Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli con parole durissime rivolte all’illusionista. Il confronto si è trasformato in uno dei momenti più accesi della serata. «Alcune cose non le voglio e non le posso ripetere. Non fare il furbo»,

Berry, visibilmente irritato, ha negato ogni addebito, mentre Lucarelli ha ribadito la propria posizione, sostenendo di aver compreso chiaramente il senso delle sue affermazioni.

Lo sfogo dopo la puntata: parole che incendiano i social

Ma è dopo la diretta, una volta che Ilary Blasi ha lasciato la casa, che la situazione degenera.

Parlando con Adriana Volpe e Antonella Elia, Berry si lascia andare. Lo sfogo è pesante e senza filtri:

«Ma vi rendete conto cosa mi ha detto? Ha parlato di video che non esistono».

Poi alza ulteriormente i toni:

«Ma tu sei scema, come cavolo ti permetti? Come si è azzardata a mettermi in bocca cose che non sono mie?!»

Fino alla frase più forte, che scatena la polemica:

«Ma io ti attacco al muro. Questo è gravissimo e io non le permetto di dire certe cose».

Il nodo provvedimenti: confronto acceso più che sanzioni

Affermazioni che hanno infiammato il dibattito social con alcuni utenti che sono arrivati a chiedere la squalifica dell’illusionista. La sensazione è che difficilmente arriveranno provvedimenti disciplinari. Più probabile, invece, un confronto diretto e molto acceso. Selvaggia Lucarelli difficilmente lascerà correre: non è escluso un faccia a faccia, magari con l’opinionista pronta a entrare nella casa o con Berry chiamato a chiarire in studio.

Nomination e scenari: Berry al televoto

Intanto la partita resta aperta anche sul piano del gioco. Marco Berry è finito al televoto insieme ad Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Lucia Ilardo.

Un passaggio che rende la vicenda ancora più delicata: il clima dentro la casa resta teso e lo scontro potrebbe avere ripercussioni anche sull’esito della votazione.