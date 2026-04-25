Canzonissima torna nel 2027 nonostante ascolti non esaltanti e scetticismo: cosa c’è dietro la scelta

Milly Carlucci

Canzonissima Rai 1, perché il ritorno non ha convinto il pubblico

Si chiude tra più dubbi che certezze l’esperimento di Canzonissima Rai 1, il reboot voluto da Milly Carlucci per riportare in tv uno dei marchi più storici del varietà italiano. Un’operazione nostalgia ambiziosa, costruita per parlare a più generazioni, ma che nei fatti non è riuscita a reggere il confronto con la concorrenza, in particolare con la macchina ormai consolidata di Maria De Filippi.

I numeri dell’Auditel hanno raccontato una realtà difficile da ignorare: il programma non è mai riuscito a imporsi davvero, restando lontano dai livelli attesi per una prima serata dell’ammiraglia Rai. Un risultato che ha acceso interrogativi non solo sul format, ma anche sulla sua reale capacità di rinnovare un brand storico senza restare intrappolato nella nostalgia.

Il format e i limiti del nuovo Canzonissima Rai 1

Uno degli elementi più discussi di Canzonissima Rai 1 è stato proprio il regolamento. La scelta di eliminare le eliminazioni — per evitare scontri diretti tra artisti di primo piano — ha finito per togliere tensione narrativa al programma.

In un contesto televisivo sempre più competitivo, l’assenza di una dinamica chiara ha reso il racconto poco coinvolgente, con artisti come Riccardo Cocciante apparsi e scomparsi nel corso delle puntate senza un vero sviluppo.

A differenza della versione storica, inoltre, il programma non ha prodotto alcun brano destinato a lasciare il segno. Un elemento non secondario, considerando che Canzonissima, in passato, era anche un laboratorio musicale capace di lanciare successi.

La conferma per il 2027 e la posizione di Milly Carlucci

Nonostante i risultati, Canzonissima Rai 1 tornerà nel 2027. L’annuncio è arrivato direttamente da Milly Carlucci nel corso della trasmissione, con parole che hanno sottolineato la soddisfazione dell’azienda per il progetto.

La conduttrice ha parlato di un format “curato nei minimi dettagli”, respingendo l’idea di un prodotto improvvisato e rivendicando il lavoro fatto in tempi ristretti, visto che il programma era stato commissionato solo a gennaio.

Allo stesso tempo, però, è emerso anche un primo segnale di autocritica, in particolare sulle clip biografiche dedicate ai concorrenti, definite “ancora un po’ superficiali” e destinate a essere approfondite nelle prossime edizioni.

Cosa significa davvero questo ritorno per la Rai

La scelta di confermare Canzonissima Rai 1 nonostante gli ascolti apre una riflessione più ampia sulle strategie dell’azienda.

Negli ultimi anni, la Rai ha più volte puntato su operazioni legate alla memoria televisiva, cercando di recuperare format storici e adattarli al pubblico contemporaneo.

Il caso Canzonissima, però, evidenzia una difficoltà evidente: trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione senza perdere identità né risultare datati.

Se nella versione originale il programma era un punto di riferimento capace di influenzare il mercato musicale, oggi il contesto è completamente diverso e richiede linguaggi e dinamiche nuove.

Non solo ascolti: il nodo dei format nostalgia

Negli ultimi mesi, diversi esperimenti televisivi basati sul recupero di marchi storici hanno mostrato limiti simili.

Il pubblico, infatti, sembra premiare contenuti riconoscibili ma allo stesso tempo innovativi, mentre tende a respingere prodotti percepiti come operazioni puramente nostalgiche.

In questo scenario, il ritorno di Canzonissima Rai 1 nel 2027 rappresenta una scommessa: capire se il format saprà evolversi davvero o se resterà legato a un’idea di televisione che non riesce più a parlare al presente.