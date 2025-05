Wanda Nara a Sognando Ballando: ‘Nel divorzio ho perso anche la Coppa’, tensione con Selvaggia Lucarelli

Wanda Nara abbraccia Chiquito dopo la vittoria di Sognando Ballando con le stelle

Wanda Nara torna a Ballando tra lacrime e accuse

È tornata in Italia, sul palco di Sognando Ballando con le Stelle, e l’emozione è esplosa tutta insieme. Wanda Nara, già vincitrice dell’edizione 2023 di Ballando in coppia con Pasquale La Rocca, è stata protagonista assoluta della finale andata in onda venerdì 30 maggio su Rai 1. Un ritorno carico di significato personale, ma anche di polemiche.

Chiquito balla con Wanda Nara e vince

Dietro le quinte, le lacrime. Davanti alle telecamere, la rivelazione: «Ho visto la clip con i miei figli e sono scoppiata a piangere. La mia famiglia è cambiata, ma io sono ancora con loro». Un chiaro riferimento al burrascoso divorzio con Mauro Icardi. Accanto a lei, Chiquito, suo partner di ballo in questa edizione speciale, che grazie a lei entra nel cast ufficiale di Ballando con le Stelle per l’autunno 2025.

Selvaggia Lucarelli: ‘Chiquito meritava più impegno, non sei venuta gratis’

Ma prima del trionfo del ballerino Wanda Nara ha incassato una stoccata al vetriolo da Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro di lei per esser arrivata in extremis per preparare la performance. «Chiquito meritava più impegno. Non sei venuta a provare, e lui ha fatto un miracolo per recuperare».

Wanda ha provato a spiegare: «Sono arrivata tardi da Milano per altri impegni, ma ieri ero in studio. Ho fatto il possibile». Lucarelli non ha mollato la presa: «Non sei venuta gratis, Wanda. E Chiquito meritava davvero di più».

La Coppa di Ballando persa dopo il divorzio

Poi, il colpo di scena finale: la showgirl argentina ha svelato di non avere più la Coppa della vittoria di Ballando con le stelle. «Non me l’hanno restituita. Mi servirebbe una copia. Nel divorzio si perde sempre qualcosa. Se l’è voluta tenere lui? Succede».