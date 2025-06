Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: il sì da sogno in Costiera Sorrentina: curiosità e assenti

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati

Sabato 7 giugno è stato il giorno del “sì” per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che hanno coronato il loro amore nato nel 2021 dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo quattro anni di fidanzamento e un romantico anello di fidanzamento mostrato sui social durante una vacanza sull’isola greca di Milos, la coppia ha scelto la suggestiva Costiera Sorrentina per il loro matrimonio da sogno, davanti a parenti, amici e tanti volti noti del mondo dello spettacolo.

Una storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip

La loro relazione è cominciata proprio dentro la celebre Casa del GF Vip, dove Gianmaria e Federica si sono conosciuti e avvicinati tra alti e bassi che hanno appassionato il pubblico. Gianmaria Antinolfi, in una recente intervista a Verissimo, ha raccontato la sua filosofia sulla conoscenza e l’amore: “Le persone vanno vissute, vanno conosciute. Ci siamo sempre detti: ‘Abbiamo bisogno di conoscerci anche fuori dalle telecamere, fuori da quella Casa. Per quanta naturalezza puoi avere lì dentro, sei sempre limitato e in ogni caso la persona con la quale stai si deve incastrare nella tua vita, quindi si deve incastrare con le tue abitudini, il tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi amici’”.

Federica Calemme, dal canto suo, ha raccontato di essere stata colpita dal lato dolce e affettuoso di Gianmaria: “Mi hanno colpito i suoi modi, il suo lato tenero, è molto affettuoso”. Gianmaria non ha nascosto la sua ammirazione per la semplicità e la naturalezza di Federica, parole che hanno conquistato il cuore dei fan: “Federica è una ragazza di una semplicità, un’onestà, una naturalezza incredibili. Se lei fosse entrata in Casa prima, io avrei avuto occhi solo per lei, avrei scelto lei subito”.

La proposta romantica a Milos e il cammino verso il matrimonio

Dopo la fine del reality, Gianmaria è tornato a Napoli per ritrovare Federica e mantenere una promessa fatta durante la permanenza nella Casa. Il passo decisivo è arrivato durante una vacanza a Milos, in Grecia, dove Gianmaria ha chiesto Federica in sposa. L’annuncio è stato condiviso sui social dalla stessa Federica, che ha mostrato con orgoglio il prezioso anello di fidanzamento.

Da quel momento è iniziata la preparazione di un evento che avrebbe celebrato non solo l’amore, ma anche la crescita e la complicità di una coppia che ha saputo superare le prove del tempo e delle telecamere.

Il matrimonio in Costiera Sorrentina: glamour, emozioni e ospiti vip

La scelta della location per il grande giorno è caduta sulla splendida Costiera Sorrentina, simbolo di romanticismo e bellezza mediterranea. Federica Calemme è arrivata in chiesa accompagnata dal padre Salvatore, con un ingresso che ha emozionato tutti i presenti, visibilmente commossi ma trattenuti nel mostrare le emozioni.

Tra i momenti più intensi e celebrati, il primo bacio da marito e moglie, immortalato e condiviso sui social da Antonella Fiordelisi, ex gieffina e grande amica della coppia, che ha incantato i follower con video e foto di grande atmosfera. Applausi e auguri hanno accolto gli sposi fuori dalla chiesa, suggellando un momento carico di gioia e speranza.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Giulia Cavaglià, Manuel Bortuzzo con il padre e altri amici e colleghi legati alla coppia e al loro percorso, tra i quali spicca la presenza di molti volti noti del mondo dello spettacolo e del reality.

Le assenze e le dinamiche dietro le quinte: le sorelle Selassié non presenti

Tra le assenze più significative, quelle delle sorelle Selassié, con cui Gianmaria e Federica avevano condiviso mesi intensi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni, Lulù e Clarissa Selassié non sono state invitate per evitare un incontro imbarazzante con Manuel Bortuzzo, presente invece al matrimonio.

Gianmaria ha voluto chiarire personalmente la sua posizione riguardo a queste scelte: “Nessuno ha scelto né potrà mai scegliere per me! Ho la fortuna di essere nelle condizioni di poter fare tutte le mie scelte liberamente! Manuel per me è un fratello ed io voglio che ci sia, punto! Allo stesso modo in cui avrei voluto ci fosse Jessica che è stata invitata. Sono situazioni che non dipendono da me, ci sono sentenze di cui non sono il responsabile. Fatto sta che è il nostro giorno, non quello di nessun altro, e vogliamo che quel giorno si parli solo ed esclusivamente di cose legate al nostro matrimonio.”

Queste parole sottolineano la volontà di Gianmaria e Federica di concentrarsi solo sulla loro felicità e sull’amore che li unisce in una giornata tanto speciale.