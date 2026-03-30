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Uomini e Donne, Ida Platano fa una mossa su Riccardo Guarnieri: ‘tempismo sospetto’ e fan in tilt

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Mar, 2026 - ore: 23:52 #Ida Platano, #riccardo guarnieri, #Uomini e Donne
Ida PlatanoIda Platano

Il tempismo del gesto che fa discutere

Non è tanto il gesto in sé. È quando arriva.

Nel mondo dei social — e soprattutto in quello di Uomini e Donne — il tempismo è tutto. E quello di Ida Platano, nelle ultime ore, ha riacceso una dinamica che sembrava definitivamente archiviata.

L’ex tronista ha infatti ricominciato a seguire su Instagram Riccardo Guarnieri. Un movimento semplice, quasi banale, ma che inserito nel contesto attuale assume un peso completamente diverso.

Una storia che continua a generare attenzione

Non serve ripercorrere tutto, ma basta ricordare un punto: Ida e Riccardo non sono mai stati una coppia qualunque.

La loro relazione, nata nel 2017 nello studio di Maria De Filippi, è diventata negli anni una delle più narrative della trasmissione. Non tanto per la durata, quanto per l’intensità: rotture, ritorni, confronti durissimi e momenti di forte esposizione emotiva.

Una storia che ha lasciato una traccia precisa nel pubblico, al punto che ogni minimo segnale viene ancora oggi letto come potenzialmente significativo.

Il follow e i segnali che arrivavano da tempo

Il follow diretto non nasce dal nulla.

Già nei mesi scorsi, alcuni utenti avevano intercettato comportamenti ambigui: like mirati, interazioni con contenuti legati alla coppia, movimenti mai dichiarati ma neppure casuali.

Adesso però il livello cambia. Non più segnali indiretti, ma un’azione esplicita, visibile, verificabile.

E soprattutto, non ancora ricambiata.

Riccardo Guarnieri e una fase personale incerta

A rendere tutto più interessante è il contesto che riguarda lui.

Dopo l’uscita da Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri aveva scelto una relazione lontana dalle telecamere, mantenendo un profilo molto riservato.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembra essersi rotto. Secondo quanto osservato dai fan, non ci sarebbero più interazioni social tra lui e la sua compagna, un dettaglio che ha immediatamente alimentato le ipotesi su una possibile fine della relazione.

Ed è esattamente in questo momento che arriva il gesto di Ida.

Coincidenze che pesano più dei gesti

Nel linguaggio dei social, le coincidenze raramente sono neutre.

Seguire un ex storico proprio quando la sua situazione sentimentale sembra cambiare non è un movimento che passa inosservato, soprattutto per chi conosce le dinamiche di quella relazione.

Non è una dichiarazione, non è un ritorno ufficiale. Ma è abbastanza per riaprire uno spazio narrativo.

Il pubblico tra memoria e aspettativa

C’è un elemento che resta costante: il pubblico non ha mai chiuso davvero questa storia.

Nonostante gli anni, nonostante le separazioni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a rappresentare una coppia “in sospeso”, una di quelle che sembrano sempre a un passo da qualcosa.

E così, basta un gesto minimo per riattivare tutto: attenzione, ipotesi, interpretazioni.

Tra realtà e percezione

La realtà, per ora, è una sola: un follow su Instagram.

Tutto il resto appartiene alla lettura che ne viene fatta, alla memoria televisiva e alla forza narrativa di una relazione che ha segnato il programma.

Ma in certi casi, soprattutto in questo tipo di storie, la percezione conta quasi quanto i fatti. Nel frattempo Ida Platano ha festeggiato il suo compleanno e sulle sue Stories ha ricondiviso alcuni dei numerosi messaggi che le sono arrivate in queste ore. Chissà se in privato non siano arrivati anche quelli di Riccardo Guarneri.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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