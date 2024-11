Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore: la videochiamata e la versione dell’ex calciatore

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di reato per abbandono di minore, nei confronti dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti .

Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per l’abbandono della figlia Isabel

Secondo quanto si apprende, gli agenti del commissariato di polizia di Ponte Milvio sarebbero intervenuti nell’abitazione del calciatore, dopo che l’ex moglie Ilary Blasi aveva chiamato il 112 per segnalazione che dopo una videochiamata con figlia di 8 anni, quest’ultima le avrebbe riferito che il padre l’aveva lasciata sola in casa mentre presenziava ad un evento mondano.

La conduttrice televisiva ha asserito che si sarebbe resa conto che Isabel era da sola in casa durante una videochiamata in casa. Ilary Blasi ha chiesto l’intervento della polizia ma, secondo quanto riferito dai legali di Totti, quando sono arrivati gli agenti nella casa paterna hanno trovato la bambina con una babysitter.

La videochiamata e la richiesta di intervento, i legali dell’ex capitano della Roma: ‘Era con la babysitter’

Al pupone l’ex moglie contesta anche i mancati avvisi degli spostamenti della figlia come in occasione di un viaggio a New York durante il ponte dell’Immacolata 2023. La denuncia per abbandono di minore apre un altro fronte giudiziario. Totti e Ilary Blasi stanno affrontando una complessa causa di separazione. Il giudice titolare del fascicolo sulla separazione aveva stabilito l’affidamento condiviso dei figli che dimorano prevalentemente nell’abitazione della madre all’Eur.