Torna Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani: in prima serata da martedì 19 novembre, prodotto da Fremantle. Tra gli ospiti della prima puntata Mara Venier , volto iconico della Rai, che regala agli spettatori un’intervista profonda e sincera.

Tra momenti di autentica commozione e di grandi sorrisi, la storica conduttrice di Domenica In ripercorre gli avvenimenti più belli e intensi della sua straordinaria carriera e della sua vita. A Francesca Fagnani,

Mara Venier parla del suo attuale momento di fragilità, di depressione, di una violenza “fisica e psicologica” che ha dovuto subire a 20 anni. Venier dice di vivere oggi un “momento di grande fragilità”. Per il futuro di Domenica In proclama Stefano De Martino come suo successore. “Lo vedrei molto bene”. In molti avrebbero scommesso su un’investitura dell’amico Alberto Matano che stravede per ‘Zia Mara.’

Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno” – ha riferito la conduttrice televisiva. “Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire” – ha riferito Mara Venier. “Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità”.

È legato all’incidente all’occhio chiede Fagnani con la conduttrice che ammette… “Sì, la causa scatenante è quella”. Poi mostra foto di quando aveva venti anni. “Guardavo la foto e dico ‘Povera me. Perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire” e “per cui mi hanno potuto fare del male”. Mara Venier fa riferimento ad un brutto episodio che le è accaduto. “A una violenza che mi è stata fatta. Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire”. Un episodio che non riesce a chiudere in un cassetto. “No, perché vedo una foto dico ‘povera!”.

Risposte altrettanto dirette arrivano con le domande su Domenica In e quando indica il suo erede. “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo i ‘Pacchi’. Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”. Sul programma cui più è legata Mara Venier confessa di non averlo “mai guardato” negli anni in cui le è stata tolta la conduzione.

Francesca Fagnani le chiede il perché. “Perché era qualcosa che mi apparteneva, qualcosa che mi ha dato tanto. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza. Diciamo che non ho gradito il modo, sono stata un po’ umiliata” – ha aggiunto sottolineando di essere rimasta un po’ delusa dal sistema. “Da poco è stato il mio compleanno e sono stata tutto il giorno a rispondere agli auguri. Ma gli auguri del mio compleanno sono stati anche 7 anni fa quando non ero a Domenica In e non sono arrivati ​​tutti quei messaggi” – ha evidenziato. “Sono rimasta delusa da tante persone che ho aiutato” e che poi “chissà perché spariscono. Posso dire però chi mi ha dato una mano in quei momenti: Maria De Filippi”