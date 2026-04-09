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Influencer 22enne sposa ex professore 40 anni più grande, Minea Pagni: ‘Non è per i soldi, è amore’

DiRedazione

Pubblicato: 9 Apr, 2026 - ore: 21:07 #influencer, #insegnante filosofia, #Minea Pagni, #nozze
Minea Pagni e suo marito MassimoMinea Pagni e suo marito Massimo

La storia che divide i social: amore e differenza d’età

Una relazione che ha acceso il dibattito online.

Protagonista è Minea Pagni, influencer italiana di 22 anni, finita al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con il marito Massimo, di circa quarant’anni più grande.

Un rapporto diventato virale sui social, tra milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti, non sempre benevoli.

Dalla scuola all’amore: come si sono conosciuti

La storia affonda le radici nel passato.

Minea ha conosciuto Massimo quando era ancora una studentessa liceale e lui il suo insegnante di filosofia. All’epoca, racconta, si trattava solo di una cotta adolescenziale, senza alcun seguito.

L’incontro decisivo è arrivato anni dopo, da adulti, in modo del tutto casuale, in una libreria.

Da lì è nato un rapporto che, nel tempo, si è trasformato in una relazione stabile fino al matrimonio, celebrato recentemente.

Il successo sui social: milioni di visualizzazioni e polemiche

A rendere la vicenda ancora più discussa è stata la scelta dell’influencer di condividere la relazione online.

Un video pubblicato su Instagram ha raggiunto oltre 16 milioni di visualizzazioni, mentre altri contenuti hanno totalizzato numeri simili, alimentando il dibattito.

Tra i post più commentati, anche quello in cui la giovane mette a confronto immagini del passato, mostrando la differenza d’età tra i due.

Un contenuto che ha diviso il pubblico tra curiosità, critiche e sostegno.

Le accuse degli haters: “Lo fai per i soldi”

Non sono mancati commenti duri.

Molti utenti hanno messo in dubbio la natura del rapporto, accusando la giovane di essersi avvicinata al marito per motivi economici.

Tra le frasi più ricorrenti:

  • allusioni al denaro
  • ironie sullo stile di vita
  • dubbi sull’autenticità della relazione

Un’ondata di critiche che ha accompagnato la crescita della popolarità della coppia.

La risposta dell’influencer: “Uno stereotipo ingiusto”

Minea Pagni ha scelto di rispondere pubblicamente, respingendo ogni accusa.

Secondo la giovane, ridurre le scelte di una donna al denaro rappresenta uno stereotipo antico e ingiusto.

Rivendica la propria indipendenza, i suoi studi – attualmente frequenta medicina – e una relazione basata su elementi ben diversi:
intesa, valori condivisi e affinità personale.

Tra sostegno e critiche: una storia che fa discutere

Se da un lato le critiche continuano, dall’altro non manca chi prende le difese della coppia.

Molti utenti sottolineano come le relazioni non possano essere giudicate esclusivamente sulla base dell’età, ribadendo un concetto semplice ma divisivo:
l’amore non segue schemi rigidi.

Nel frattempo, la giovane continua a raccontare la propria vita sui social, con il supporto del marito, che – secondo quanto dichiarato – condivide e comprende questa esposizione pubblica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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