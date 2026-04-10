Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il giornalista: ‘Par condicio la nostra religione’

Lo scontro tra Bruno Vespa e Provenzano

Lo scontro in diretta: tensione tra Vespa e Provenzano

Momenti di forte tensione nello studio di Porta a Porta, dove si è consumato un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e l’esponente del Partito Democratico Giuseppe Provenzano.

Durante un dibattito con il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, Vespa ha invitato Provenzano a lasciare spazio all’interlocutore.

La replica del deputato dem ha acceso la polemica, con una battuta interpretata come un riferimento alla presunta parzialità del giornalista.

A quel punto la reazione del conduttore è stata netta: richiamo al rispetto dei turni di parola e toni decisamente irrigiditi, che hanno trasformato il confronto in uno scontro politico-mediatico.

La versione di Vespa: “Par condicio sempre rispettata”

All’indomani dell’episodio, Bruno Vespa ha affidato a una nota la propria posizione.

Il giornalista ha rivendicato il rispetto della par condicio, definendola una costante della trasmissione fin dalle origini.

Ha inoltre sottolineato come, nella stagione in corso, il Partito Democratico sia stato tra i più presenti in studio, respingendo implicitamente le accuse di squilibrio. “Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costante la sua forse stupida religione (in questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito)”.

Vespa ha poi criticato duramente l’atteggiamento di Provenzano, ritenendo inaccettabile il riferimento alla sua imparzialità.

La ricostruzione politica: accuse e controaccuse

Secondo quanto emerso, lo scontro nasce durante un confronto tra Provenzano e Malan, con il primo accusato di interrompere ripetutamente.

Da qui il richiamo del conduttore e la successiva battuta del parlamentare dem, che avrebbe invitato Vespa a “sedersi dall’altra parte” dello studio, alludendo a una vicinanza politica.

Una frase che ha innescato la reazione del giornalista e ha acceso il dibattito.

Le reazioni del Partito Democratico

Dal Partito Democratico sono arrivate critiche dure nei confronti del conduttore.

Diversi esponenti hanno parlato di una reazione sproporzionata e incompatibile con il servizio pubblico, esprimendo solidarietà a Provenzano.

Secondo il Pd, quanto accaduto rappresenterebbe un segnale delle criticità del sistema informativo televisivo, con un ruolo del conduttore percepito come troppo incisivo nel dibattito politico.

Il sostegno dal centrodestra e dal mondo politico

Di segno opposto le reazioni dal centrodestra.

Il senatore Lucio Malan ha difeso Vespa, parlando di una provocazione iniziale da parte di Provenzano e sottolineando la correttezza del richiamo ai tempi televisivi.

Secondo questa lettura, il comportamento del parlamentare dem sarebbe stato poco rispettoso sia del confronto sia del pubblico.

Interviene anche Usigrai: “Episodio grave”

A intervenire è stata anche Usigrai, che ha criticato l’atteggiamento del conduttore, definendo l’episodio grave e sollevando interrogativi sul ruolo del servizio pubblico.

Nel mirino, oltre alla gestione del confronto, anche il rapporto tra informazione e politica all’interno della Rai.

Un caso che riapre il dibattito sul servizio pubblico

L’episodio riaccende un tema ricorrente nel panorama italiano:

il ruolo del servizio pubblico e l’equilibrio tra informazione e politica.

Da un lato la difesa della par condicio, dall’altro le accuse di squilibrio e personalizzazione del dibattito.

Uno scontro che va oltre la singola trasmissione e si inserisce in un contesto più ampio di confronto politico e mediatico.