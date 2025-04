Isola dei Famosi, volto amato di Endless Love in Honduras con Rossetti, Mosetti e Stancampiano

Nunzio Stancampiano e Antonella Mosetti

Da Burak Özçivit a Mirko Frezza: tutti i nomi in lizza

Con il Grande Fratello è il reality più longevo della tv italiana. L’Isola dei Famosi tornerà da maggio 2025 in prime time su Canale 5 con grandi novità. A partire dalla conduzione, affidata per la prima volta a Veronica Gentili, che raccoglie il testimone da Vladimir Luxuria. Al suo fianco, come opinionista, ci sarà Simona Ventura, mentre l’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Kemal di Endless Love pronto a sbarcare in Honduras

Ma è il cast dei naufraghi a catalizzare l’attenzione: tra conferme e indiscrezioni, spiccano volti storici della TV e new entry sorprendenti. Tra i primi nomi certi, Patrizia Rossetti, reduce da un passato nei reality (vincitrice di Pechino Express e concorrente del Grande Fratello Vip), pronta a mettersi alla prova in un ambiente estremo.

Grande attesa anche per la possibile partecipazione, anticipata da Lorenzo Pugnaloni, di Burak Özçivit, attore amatissimo in Italia per il ruolo di Kemal in Endless Love. Secondo fonti vicine alla produzione, il provino sarebbe andato a buon fine e mancherebbe solo la firma. Se confermato, sarebbe un colpo internazionale per il programma.

Burak Özçivit

Ci sarà anche Teresanna Pugliese

A completare il quadro: Teresanna Pugliese, ex tronista e gieffina; Camila Giorgi, tennista dal forte temperamento; il cantante neomelodico Angelo Famao, Chiara Balistreri, vittima di stalking e pestaggio dall’ex, e l’allenatore Serse Cosmi, pronto a far sorridere con la sua ironia.

Quasi certa la partecipazione di Antonella Mosetti, già concorrente del GF Vip 1 con la figlia Asia, oggi imprenditrice digitale su OnlyFans. Dopo anni lontana dai riflettori, Mosetti ha raccontato di aver detto “no” ai compromessi, pagando con l’assenza dalla TV. L’Isola potrebbe rappresentare per lei un nuovo inizio.

Davide Maggio ha annunciato anche atri due nomi. Nunzio Stancampiano, ballerino noto per Amici 2022. Siciliano, classe 2003, porterà sull’isola la sua grinta e la sua voglia di riscatto. Sbarcherà in Honduras anche l’attore Mirko Frezza, attore romano con un passato complicato che l’ha portato a conoscere il regime carcerario per 10 anni. Ha conquistato la ribalta con il film Il più grande sogno. Poi le serie Suburra, Un Professore e Rocco Schiavone.

L’Isola dei Famosi 2025 promette dunque scintille e un cast tutto da scoprire. La sfida inizia a maggio.