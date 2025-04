Sara Tommasi: ‘Sto bene grazie ad Antonio, sogniamo di adottare un bambino’

Sara Tommasi

Con un sorriso timido e un tono sereno, Sara Tommasi si racconta al Corriere della sera come mai prima d’ora. Lontana dai riflettori che un tempo la accecavano, oggi vive tra Terni e Sharm el-Sheikh insieme al marito Antonio Orso. Dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare, l’ex volto televisivo ripercorre il suo passato tra cadute e rinascite, rivelando il desiderio di una vita normale… e magari di un figlio.

Una carriera brillante, poi la caduta

Dalla laurea alla Bocconi alle serate in discoteca con compensi stellari, passando per Paperissima e L’Isola dei Famosi: Sara ha vissuto una stagione dorata prima del crollo, causato in gran parte dal disturbo bipolare non trattato e da esperienze traumatiche. “Fabrizio Frizzi invece mi diceva che ero brava mentre Gerry Scotti ci prendeva in giro a Paperissima”. In tv ora le piacciono Del Debbio, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer e non rimpiange la scelta di aver fatto il calendario su Max rimarcando che l’hanno fatto anche Canalis e Santarelli. “Grazie a quello feci il film Ultimi della classe e vinsi la targa di migliore attrice emergente”.

H2: Il ritorno alla luce: ‘Ora vivo bene, e forse adotteremo un bambino’

Sara Tommasi non nega di aver commesso qualche sbaglio e soprattutto di non aver ascoltato i consigli della madre prima di finire sul set di un film a luci rosse. “Ce l’ho con me stessa perché non mi sono fermata per curarmi quando mia madre me lo aveva chiesto”. Oggi non assume farmaci e vive una quotidianità sana, grazie all’amore e al supporto del marito. “Dormo, mangio, lavoro… E sogniamo anche di adottare un bambino”, racconta. «Sono stata operata all’utero e sarebbe una gravidanza molto a rischio”. Intanto pensa a un docufilm sulla sua vita per sensibilizzare sul disturbo bipolare.