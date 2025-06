Isola dei Famosi, Mirko Frezza sotto accusa per una frase sessista: ‘Lavare le pentole è roba da donne’

Mirko Frezza

A meno di due mesi dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, le dinamiche tra i naufraghi diventano sempre più tese. Il caldo, la fame e la convivenza forzata in un contesto selvaggio iniziano a pesare, e ogni piccola questione rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro. L’ultimo episodio che ha fatto esplodere il malcontento tra i concorrenti e sollevato un’ondata di reazioni anche fuori dal programma è avvenuto nelle ultime ore, e vede protagonista Mirko Frezza, attore romano di 52 anni, noto per il suo carattere schietto e diretto.

Durante una discussione riguardante la pulizia delle stoviglie, Frezza ha dichiarato senza mezzi termini: “Lavare le pentole? No, mi rifiuto. È una roba da donne”. Una frase che, sebbene pronunciata con apparente tono ironico e accompagnata da una risata, ha immediatamente innescato una bufera.

‘Sessista ma coerente’: la provocazione di Frezza e la replica furiosa di Teresanna Pugliese

La miccia si è accesa durante le consuete attività quotidiane, quando i naufraghi si sono trovati a dover lavare la pentola utilizzata per cuocere il riso avanzato dal giorno precedente. Mirko Frezza ha subito manifestato il suo dissenso, preoccupato per l’igiene e la possibile trasmissione di malattie infettive:

“Dobbiamo lavare bene le pentole, altrimenti ci prendiamo l’epatite C. C’è il riso attaccato da ieri sera!”

Un’osservazione accolta con scetticismo da Teresanna Pugliese, che ha cercato di riportare l’attore alla dura realtà dell’isola:

“Ma che dici, Mirko? Hai capito in che stato viviamo? Qui non c’è igiene, siamo nella natura!”

L’attore, però, ha insistito:

“L’epatite C è brutta…”

Il culmine dello scontro si è avuto quando Loredana Cannata, nel tentativo di riportare ordine, ha suggerito una rotazione equa tra i naufraghi per le faccende domestiche. Ma è lì che Frezza ha gettato benzina sul fuoco con una frase tanto ironica quanto divisiva:

“No, io non la lavo! Mi rifiuto proprio. È una roba da donne. Sarò sessista, ma la penso così.”

Social divisi tra ironia e indignazione

La frase di Frezza ha suscitato immediata reazione da parte degli altri concorrenti, ma a rispondere per le rime è stata ancora una volta Teresanna:

“Sessista o no, le rompi sempre le scatole: il riso così, il pesce così, il caffè così… e poi non vuoi lavare la pentola?”

L’attore ha proseguito nel suo atteggiamento provocatorio, apparentemente più per stimolare la discussione che per un reale rifiuto di collaborare. Tuttavia, il tono della conversazione ha messo in luce una frattura crescente tra i naufraghi e un potenziale problema di convivenza che potrebbe esplodere nei prossimi giorni.

Nel frattempo, sui social, l’episodio ha acceso un acceso dibattito. Se da un lato alcuni utenti hanno interpretato le parole di Frezza come una “battuta infelice”, altri le hanno considerate una vera e propria affermazione sessista inaccettabile in un contesto televisivo nazionale:

“Nel 2025 non si può sentire ‘è roba da donne’. Squalifica immediata.”

“Frezza provocatore, ma chi gli scrive i copioni?”

“Ma davvero parliamo di sessismo per una battuta in un reality?”

Il futuro della convivenza sull’Isola: battibecco isolato o tensione crescente?

Gli autori del reality per ora non si sono espressi ufficialmente sull’accaduto, ma la produzione monitora con attenzione le dinamiche interne. Le tensioni tra Frezza, Teresanna e altri concorrenti sembrano destinate ad aumentare, soprattutto ora che il pubblico è più attento che mai al linguaggio e ai comportamenti dentro il gioco.

La domanda che ora si pongono tutti è una sola: quella frase di Frezza è stata una semplice provocazione o il primo segnale di un conflitto più profondo che rischia di compromettere l’equilibrio del gruppo?