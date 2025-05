Jasmin Salvati pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi: chi è la nuova naufraga e perché fa discutere

Jasmin Salvati

Un nuovo volto sull’Isola dei Famosi: arriva Jasmin Salvati

L’Isola dei Famosi 2025 continua a far parlare di sé, e stavolta non solo per gli infortuni e i ritiri. Dopo una partenza zoppicante, con sei concorrenti ritirati e uno eliminato in appena due settimane, il reality di Canale 5 si prepara a un vero e proprio rilancio. Mercoledì 28 maggio, durante la diretta in prima serata, faranno il loro ingresso tre nuovi naufraghi. Una di loro è Jasmin Melika Salvati, nome noto per gli appassionati di reality e già oggetto di accese discussioni sui social.

Chi è Jasmin Salvati: la biografia tra adozioni, ricongiungimenti e televisione

Jasmin Salvati, 23 anni, è nata in Egitto ma vive a Ladispoli, in provincia di Roma. La sua storia personale è densa di episodi difficili e momenti che l’hanno profondamente segnata. Adottata a soli due anni da una famiglia italiana, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza complesse, caratterizzate da un rapporto difficile con i genitori adottivi. A 13 anni ha ritrovato la madre biologica e i suoi due fratelli, anch’essi adottati, riaprendo una ferita mai del tutto rimarginata.

Il debutto nei reality: da Ex On The Beach a Italia Shore

Jasmin non è nuova al piccolo schermo. Ha esordito nel 2022 nel controverso programma Ex On The Beach, dove ha iniziato a farsi conoscere per il suo carattere impulsivo e la forte personalità. L’anno successivo ha preso parte al docu-reality Italia Shore, trasmesso da MTV, dove ha conosciuto Spadino, concorrente che è poi diventato il suo fidanzato e che si è ritirato dall’Isola dei Famosi proprio pochi giorni fa.

Proprio a Italia Shore, però, si è verificato un episodio che ancora oggi fa discutere: Jasmin è stata espulsa alla sesta puntata per una condotta ritenuta violenta nei confronti di un altro partecipante. Un fatto che, pur sollevando critiche, non ha impedito alla giovane di tornare sotto i riflettori.

Il mancato incrocio con l’ex Spadino

Ora Jasmin si prepara a un nuovo debutto, probabilmente il più impegnativo della sua carriera televisiva: sopravvivere all’Isola dei Famosi, un’esperienza dura sia fisicamente che psicologicamente. Il suo ingresso, previsto per mercoledì 28 maggio, coincide con una fase particolarmente turbolenta del reality, che ha visto numerosi abbandoni per motivi di salute e tensioni nel gruppo.

Secondo le indiscrezioni riportate da Davide Maggio l’arrivo di Jasmin potrebbe ridare linfa al programma e innescare nuove dinamiche. La sua presenza, infatti, potrebbe riaccendere i riflettori anche sul recente ritiro di Spadino, alimentando curiosità, sospetti e magari qualche confronto a distanza.

Perché la sua partecipazione divide il pubblico

Jasmin rappresenta una figura divisiva: amata da chi apprezza il suo spirito combattivo e la sincerità brutale, criticata da chi la ritiene inadeguata per un contesto televisivo generalista. Il suo passato controverso, compresa l’espulsione da Italia Shore, solleva interrogativi sul tipo di messaggi che la televisione vuole trasmettere.

Eppure, proprio questa ambiguità potrebbe rivelarsi un punto di forza per il reality condotto da Veronica Gentili, che ha bisogno di personaggi forti per risollevare gli ascolti e l’interesse mediatico.