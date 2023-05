Isola dei Famosi, Papi punzecchia Ilary Blasi per il tapiro di Striscia: ‘Preso per colpa tua’

Tapiro d’oro per Enrico Papi per la vicenda della busta dell’eliminata strappata a Ilary Blasi durante L’Isola dei Famosi. L’opinionista è finito nel mirino e si è ipotizzato anche un clamoroso addio con l’episodio che avrebbe infastidito la conduttrice e sarebbe stato oggetto di riunioni roventi.

Papi smentisce di essere stato in discussione dopo la questione della busta strappata a Ilary Blasi

“Cosa ho fatto?” – ha chiesto Papi a Valerio Staffelli. “Ho rischiato che mi mandassero a casa? Mai stato in discussione. Quando faccio televisione sono sempre così spontaneo, non ho filtro ed in quel momento mi è passato in mente di prendere la busta”.

L’opinionista ha chiarito che non è stata mai in discussione la sua posizione e che non è mai stato ridimensionato dagli autori precisando che il messaggio social non era rivolto a loro.

Papi strappa la busta a Ilary Blasi

‘Quando faccio televisione sono sempre spontaneo’

“Ho detto che c’erano più invidiosi ma perché ogni tanto ne sparo una sui social”. Poi il siparietto sulle foto a torso nudo. “Ha quasi 60 anni” – ha scherzato l’inviato di Striscia la notizia mentre Papi l’ha ringraziato per il tapiro d’oro. “L’altro me l’avevano derubato”.

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi del 2 maggio Ilary Blasi l’ha stuzzicato sul tapiro… “L’ho preso per colpa tua” – ha risposto Papi che poi al momento del verdetto sull’eliminato ha invitato la padrona di casa a stare attenti alla busta.