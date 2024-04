Isola dei Famosi, Pietro Fanelli va in missione e infrange il regolamento: puniti tutti i naufraghi

I naufraghi di quest’edizione de L’Isola dei Famosi stanno mettendo a dura prova la pazienza dello spirito dell’isola. Il furto del cibo ad un cameraman ha scatenato tensioni tra i concorrenti con Pietro Fanelli e Khady Gueye che, dopo aver beneficiato di porzioni di riso extra, non hanno rivelato il nome del colpevole che a sua volta non si è fatto avanti per evitare una punizione al gruppo.

Pietro Fanelli in missione sull’isola solitaria dopo la punizione per il cibo gate

Alla fine la scorrettezza di alcuni è stata pagata da tutti visto che la produzione ha deciso di spegnere il fuoco che era stato faticosamente acceso da Edoardo Stoppa e compagni. Nel tentativo di riabilitarsi Pietro Fanelli è stato inviato nel corso della puntata di lunedì 22 aprile su un’isola deserta con l’obiettivo di portare a termine una missione: sopravvivere con la sola porzione di riso e con il fuoco per cucinare. In palio un chilo di pasta, due pomodori e una rete di pesca.

A Fanelli sono state consegnate due pergamene per comporre in questi giorni trascorsi in perfetta solitudine ma il discusso naufrago ha infranto il regolamento ed è scattato un nuovo provvedimento disciplinare che coinvolgerà anche gli altri protagonisti de L’Isola dei Famosi. Pietro ha utilizzato una delle pergamene per alimentare il fuoco. Pratica severamente vietata. “Lo Spirito dell’Isola è molto deluso: le pergamene infatti erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti due pomodori“.

Pietro Fanelli usa una pergamena per alimentare il fuoco, scatta la punizione: ‘Tolti due pomodori? Ho fatto la scelta giusta’

Il 23enne non si è pentito di quello che ha fatto ed ha sottolineato che due pomodori non fanno la differenza e che tenere in vita il fuoco per cucinare gli ha permesso di avere le energie per poter scrivere. “Non è una tragedia. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota per utilizzarlo, e anche per cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta e uno l’ho utilizzato per dare l’ultima speranza al fuoco e si è acceso. E incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ho la forza adesso per scrivere” – ha chiosato ribadendo di aver fatto la scelta giusta.