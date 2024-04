Isola dei Famosi, Pietro Fanelli fa sbottare Sonia Bruganelli, spunta un video: ‘Programma osceno’

Irriverente e provocatorio, il poeta Pietro Fanelli continua a far discutere per il modo bohémien con il quale sta affrontando L’Isola dei Famosi.

Pietro Fanelli prima di partire per L’Isola dei Famosi: ‘Partirò per un programma osceno, per notorietà si fa di tutto’

Durante la puntata del 22 aprile si è tornati da discutere per il cibo gate e il naufrago ha difeso a spada tratta Khady Gueye con esternazioni sul reality che hanno fatto perdere le staffe a Sonia Bruganelli. Non è la prima volta che il torinese, classe 2001, punta l’indice contro il programma. Prima di sbarcare in Honduras aveva parlato della sua nuova avventura con alcune persone che l’hanno ripreso. Il video è finito sul web ed è diventato virale.

“Adesso sono qui a bere un bel calice di vino, poi partirò per un programma televisivo che è osceno” -riferisce Fanelli con l’interlocutore che gli chiede se va a L’Isola dei Famosi. “Per notorietà si fa di tutto, in una società distopica in cui bisogna vendere l’anima al Diavolo per arrivare ad un certo punto, quindi mi sto snaturando pur di arrivare a portare il mio messaggio nella società italiana. Saluto i Pirati Poeti“.

Sulla falsa riga di quanto riferito nel video pubblico su TikTok anche la presa di posizione durante la puntata del 22 aprile de L’Isola dei Famosi. “Non trovo giusto fare queste discussioni inutili e ancor più in questo contesto. Come mai? Perché se un morto di fame ruba un pugno di riso lo fa per un motivo. Non è giustificato forse dal fatto che sta morendo di fame? A me fa più ridere la gente che parla, parla e che si diverte a guardare dei morti di fame per la fama. Quindi non siamo mica noi i cretini. Vergognatevi, vergognatevi voi” – ha detto Pietro Fanelli con Sonia Bruganelli che ha perso le staffe.

Il poeta difende Khady e fa perdere le staffe a Sonia Bruganelli: ‘Non ti devi assolutamente permettere’

“Non ti devi assolutamente permettere di dire vergognatevi. Anche perché io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani. Perché così è troppo facile”. Pietro Fanelli poi ha accettato la missione proposta da L’Isola: trascorrere 3 giorni da solo in un’altra spiaggia con la sola porzione di riso. In cambio il gruppo riceverà un chilo di pasta, due pomodori e una rete da pesca.