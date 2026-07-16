I clienti non credono ai loro occhi: Jannik Sinner fa la spesa al discount durante il relax nella villa in Sardegna

Sinner al discount durante il soggiorno da favola in Sardegna

Il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato mentre faceva la spesa in un supermercato di Palau

Dopo aver conquistato Wimbledon e scritto un’altra pagina della storia del tennis italiano, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno lontano dai campi. Il numero uno del ranking mondiale è tornato nella sua amata Sardegna, dove ha deciso di trascorrere un periodo di riposo prima di preparare la seconda parte della stagione.

A sorprendere residenti e turisti è stata però una scena decisamente insolita: il campione altoatesino è stato avvistato mentre faceva tranquillamente la spesa in un discount alle porte di Palau, attirando immediatamente l’attenzione di clienti e dipendenti.

La sorpresa tra gli scaffali del supermercato

La visita è avvenuta nella mattinata di oggi in un supermercato della catena MD.

Chi si trovava a fare acquisti non si aspettava certo di incrociare il vincitore di Wimbledon tra i corridoi del punto vendita. In pochi istanti sono comparsi smartphone e richieste di fotografie, che Sinner avrebbe accolto con la consueta disponibilità.

Anche il personale del supermercato non ha nascosto l’entusiasmo per quella visita inaspettata, raccontando come il campione abbia regalato un momento speciale a dipendenti e clienti. Non si è vista invece la fidanzata Laila Hasanovic.

La Gallura è diventata il suo rifugio

Quello di Jannik Sinner in Sardegna non è un semplice soggiorno estivo.

Il tennista ha infatti scelto di investire nell’isola acquistando una villa a Porto Rafael, una delle località più esclusive della Gallura, dove già da tempo trascorre parte delle vacanze tra un torneo e l’altro.

La zona è diventata il suo luogo del cuore, ideale per ritrovare tranquillità lontano dai riflettori e recuperare energie dopo gli impegni del circuito internazionale.

Già alcune settimane fa era stato avvistato nella stessa area per definire gli ultimi dettagli dell’acquisto della nuova proprietà.

Relax prima della tournée americana

Archiviato il successo di Wimbledon, Sinner può ora concentrarsi sulla preparazione della parte finale della stagione.

Dopo il periodo di riposo riprenderanno gli allenamenti in vista dei grandi appuntamenti sul cemento americano, a partire dai Masters 1000 che precederanno gli US Open, ultimo Slam dell’anno.

Il campione italiano figura infatti tra gli iscritti al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, torneo che rappresenterà uno degli ultimi test prima dell’appuntamento di New York.

Alcaraz si rilassa in Costiera Amalfitana

Mentre Sinner ha scelto la Sardegna per ricaricare le batterie, il suo grande rivale Carlos Alcaraz sta trascorrendo le vacanze tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana.

Il tennista spagnolo è stato fotografato durante una crociera in yacht tra Procida, Capri e Positano, in compagnia di una ragazza bionda con la quale sarebbe apparso particolarmente affiatato.

Per ora, però, il focus del tennis mondiale resta sul numero uno del ranking ATP, che dopo il trionfo di Wimbledon si gode qualche giorno di normalità. E anche una semplice spesa al supermercato può trasformarsi in un piccolo evento quando tra gli scaffali compare il campione più forte del momento.