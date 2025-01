Jenny Guardiano in lacrime a Verissimo: ‘Tony non è venuto nemmeno al funerale di papà’

Jenny Guardiano

Nella puntata di sabato 25 gennaio, di Verissimo, Jenny Guardiano, ex protagonista dell’edizione estiva di Temptation Island, ha aperto il suo cuore raccontando due momenti difficili della sua vita: la fine della relazione con Tony Renda e il lutto per la scomparsa del padre.

“Con Tony è cambiato tutto”: la fine di una relazione complicata

Jenny, intervistata da Silvia Toffanin, si è presentata da sola, senza il fidanzato Tony Renda, con cui aveva deciso di uscire insieme dal reality nonostante la scoperta di tradimenti e una doppia vita. Tuttavia, la loro storia è giunta al capolinea.

“Con Tony è cambiato tutto. Siamo usciti da Temptation Island facendoci delle promesse, volevo fidarmi di lui, ma non è stato possibile”- ha spiegato Jenny. “Dopo la fine del programma, ho ricevuto segnalazioni su di lui: invitava ragazze per il dopo serata, chiedeva numeri di telefono… È stato un meccanismo tossico tra noi.”

Il dolore per la perdita del padre

Durante l’intervista, Jenny Guardiano ha condiviso il dolore per la perdita del padre Angelo, mancato lo scorso dicembre a causa di una grave malattia. Nei mesi precedenti, Jenny si era riavvicinata al genitore, desiderando trascorrere più tempo con lui, ma il rapporto complicato con Tony l’ha spesso tenuta lontana da casa.

“Lui non accettava che io stessi accanto a mio padre, mi diceva che non mi era stato vicino per tutta la vita e che lo faceva per proteggermi” -ha raccontato Jenny in lacrime. Poco prima della scomparsa del padre, Jenny era riuscita a tornare a Catania, ma non in tempo per stargli accanto nei suoi ultimi momenti: “Torno a Catania e ricevo la chiamata di mio zio che stavano andando al pronto soccorso. Poi mi hanno detto che papà non ce l’aveva fatta. Mi sento in colpa perché avrei voluto essere lì con lui.”

Tony assente nei momenti più difficili

La conduttrice Silvia Toffanin ha ascoltato Jenny raccontare come Tony non sia stato presente durante il periodo più buio della sua vita. “Tony non è venuto nemmeno al funerale di mio papà” – ha confidato Jenny, aggiungendo che pochi giorni dopo la morte del padre, lui l’aveva chiamata per chiederle di ritirare le sue cose dalla casa che condividevano.

“Abbiamo avuto dei litigi in quei giorni e lui è esploso. Sarebbe stato più sano se ci fossimo lasciati prima, ma è stata colpa mia: io volevo continuare a stare con lui,” ha ammesso Jenny, sottolineando come la relazione fosse ormai diventata insostenibile.

Un nuovo inizio

Nonostante il dolore, Jenny ha trovato il coraggio di chiudere definitivamente la relazione con Tony. Nel salutarla, Silvia Toffanin le ha augurato di lasciarsi alle spalle questa esperienza e di trovare in futuro un amore vero e autentico.

Concludendo l’intervista, Jenny ha ricordato suo padre con commozione: “Mi sento in colpa per non essere stata accanto a lui come avrei voluto, ma oggi so che devo andare avanti, per me e per lui.”