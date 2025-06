Addio a Kylie Page, star del cinema per adulti trovata morta a 28 anni: lutto nell’industria

Kylie Page

Kylie Page, icona del cinema per adulti, trovata morta a Los Angeles: aveva 28 anni

LOS ANGELES – È stata confermata la morte della popolare attrice del cinema per adulti Kylie Page, trovata senza vita a soli 28 anni mercoledì 25 giugno a Los Angeles. La notizia è stata riportata da AVN (Adult Video News) e successivamente confermata dal medico legale della contea di Los Angeles, che ha avviato indagini sulle cause del decesso, attualmente ancora da accertare.

Il cordoglio dell’industria e dei fan

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da fan, colleghi e aziende con cui Kylie aveva collaborato. Tra i primi a rendere omaggio alla giovane attrice è stato Brazzers, colosso dell’intrattenimento per adulti, che ha diffuso una nota ufficiale:

“Il team di Brazzers è profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Kylie Page. Kylie sarà ricordata per la sua risata, la sua gentilezza e per aver portato luce ovunque andasse. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan in questo momento difficile.”

Una carriera luminosa iniziata nel 2016

Kylie Page era entrata nel settore nel 2016 e in pochi anni aveva accumulato oltre 200 scene girate per importanti case di produzione, tra cui Brazzers, Naughty America, Vixen Media Group, e molte altre. Apprezzata per la sua professionalità, il suo sorriso e la sua energia contagiosa, aveva conquistato una vasta fanbase e il rispetto dei colleghi.

A ricordarla con parole affettuose è stata anche l’attrice Leah Gotti, amica intima di Kylie:

“Era una persona solare, che amava sorridere e vivere la vita con pienezza. Kylie dava valore alla libertà e portava con sé una gioia contagiosa. Mi mancherà tantissimo.”

Cause della morte ancora da chiarire

Le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause esatte del decesso. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma al momento non ci sono elementi che suggeriscano la presenza di reati. La famiglia ha chiesto rispetto e privacy in queste ore di dolore.

Anche Hussie Models, agenzia che aveva rappresentato la star nei primi anni di carriera, ha commentato la perdita:

“Perdere Kylie è straziante. Era un’anima gentile, una vera amica, sempre piena di energia e positività. Così la ricorderemo.”

L’industria piange due lutti in poche settimane

La morte di Kylie Page arriva a poche settimane di distanza dalla scomparsa di un altro noto interprete del cinema per adulti, Damien Stone, venuto a mancare all’età di 32 anni per complicazioni legate a un ingrossamento del cuore. Anche lui, molto apprezzato per il suo talento e il suo impegno nel bodybuilding, aveva lasciato un segno profondo nel settore.

Il tributo dei fan

Sui social, migliaia di fan hanno espresso il proprio dolore. “Il suo spirito e la sua energia continueranno a vivere e a illuminare il nostro mondo”, si legge sotto la dichiarazione di Brazzers. Un altro commento recita: “Caspita, che brutta notizia. Era bellissima, piena di luce. Riposa in pace”.