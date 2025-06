Pomeriggio Cinque News chiude in anticipo? Ascolti troppo bassi per la versione estiva

Alessandra Viero

Pomeriggio Cinque News potrebbe chiudere il 4 luglio

Mediaset avrebbe deciso di interrompere con una settimana d’anticipo la messa in onda di Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del popolare talk show pomeridiano. La conduttrice Alessandra Viero dovrebbe salutare i telespettatori venerdì 4 luglio, data dell’ultima puntata. Non c’è ancora l’ufficialità e non è da escludere che in extremis si decida per una forma ridotta del programma con riflettori puntati soprattutto sull’approfondimento della cronaca.

La decisione sarebbe maturata dopo una serie di dati di ascolto considerati insoddisfacenti dalla rete, nonostante i numeri siano in linea con quelli dell’edizione estiva 2023 condotta da Simona Branchetti.

Ascolti deludenti: share in calo nonostante la promozione

Nella giornata di mercoledì 26 giugno, ad esempio, il programma ha registrato:

1.015.000 spettatori (14% di share) nella prima parte

786.000 spettatori (10.8%) nella seconda

711.000 spettatori (9.2%) durante i saluti finali

Numeri che non hanno convinto i vertici Mediaset, portandoli a decidere per l’interruzione anticipata.

Il passaggio da Merlino a Viero finora non ha funzionato, non è da escludere una versione ridotta

Il passaggio di testimone tra Myrta Merlino, che ha lasciato Pomeriggio Cinque dopo due stagioni, e Alessandra Viero, era stato annunciato in pompa magna. “Vi lascio in buone mani”, aveva detto Merlino. Tuttavia, il nuovo corso finora non ha fatto breccia nel pubblico, e ora il futuro del programma è tutto da scrivere. In caso di cancellazione il pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere dedicato alla serie tv turche e alla saga di Rosamunde Pilcher.

In caso contrario l’orario di inizio potrebbe essere posticipato alle 17:30 con chiusura del talk alle 18:35. Da considerare che dal 30 giugno su Rai 1 ci sarà la staffetta tra La Vita in diretta di Alberto Matano con l’Estate in diretta di Gianluca Semprini e Greta Mauro. Sarà interessante capire se la forbice tra il talk dell’ammiraglia della tv di Stato e quello di Canale 5 resterà tale.

Myrta Merlino verso Rete 4, Nuzzi resta in pole per la sostituzione

Myrta Merlino sembra ormai destinata a passare su Rete 4, forse con un programma in prima serata più vicino al suo stile giornalistico. Nessuna conferma ufficiale sul suo sostituto, ma secondo i rumors potrebbe essere un volto maschile già attivo all’interno delle redazioni Mediaset.

Secondo alcuni rumors a settembre alla guida di Pomeriggio 5 ci dovrebbe essere Gianluigi Nuzzi che con Alessandra Viero conduce Quarto Grado.