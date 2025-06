Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia: lo sbarco ‘separato’ a San Giorgio, l’abito, le star e le proteste

Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Un matrimonio da favola nella cornice unica del Canal Grande, la grande apertura di Bocelli

Il “sì” più atteso dell’anno è finalmente arrivato: Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del mondo, ha sposato Lauren Sanchez, giornalista, conduttrice tv e pilota di elicotteri. La cerimonia si è svolta nella sontuosa cornice della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio a Venezia, affacciata direttamente sul bacino di San Marco. Una celebrazione intima ma spettacolare, il culmine di tre giorni di festeggiamenti tra arte, storia e un’esibizione opulenta che ha animato (e diviso) l’intera città lagunare.

Ore prima della cerimonia prevista, la sposa ha raggiunto l’isola in taxi acqueo. Indossando un elegante tailleur in seta color crema di Dior, abbinato timidamente a un foulard di seta e occhiali da sole, Sanchez ha lanciato un bacio ai fotografi prima di partire. Bezos, in smoking, ha raggiunto l’isola un paio d’ore dopo. Matteo Bocelli ha aperto le nozze dell’anno con un brano di Elvis Presley. Il figlio del tenore Andrea Bocelli canta ‘Can’t Help Falling in Love’. Nel silenzio dell’isola di San Giorgio, l‘Adnkronos ha potuto ascoltare da un taxi acquatico la voce di Bocelli Jr. tra gli applausi degli invitati.

L’anello da 3 milioni e l’abito firmato Oscar De La Renta

Le nozze, celebrate davanti a circa 200 invitati selezionatissimi, sono state il punto più alto di un weekend sfarzoso. L’anello di fidanzamento di Lauren — un diamante rosa da 30 carati dal valore stimato di oltre 3 milioni di dollari — è stato solo il preludio a ulteriori regali da capogiro. Secondo alcuni insider, Bezos avrebbe aggiunto una collana di diamanti di valore superiore per suggellare la promessa d’amore.

Lauren ha raggiunto il luogo della cerimonia a bordo di un motoscafo di lusso, in un corteo scortato da guardie del corpo. L’abito da sposa? Un capo d’alta moda firmato Oscar De La Renta, suo stilista di fiducia. Si vocifera che la sposa abbia indossato fino a 27 outfit differenti nel corso del weekend.

Celebrità, jet privati e un tocco di Hollywood

Venezia si è trasformata in un red carpet a cielo aperto. In città sono atterrati jet privati provenienti da tutto il mondo, portando con sé una schiera di star del cinema e della tv: Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Bill Gates, la principessa Rania di Giordania e molti altri. Le Kardashian non potevano mancare: Kris Jenner e Khloé, circondate da bodyguard, hanno fatto shopping tra le calli della città, attirando frotte di fan.

Un momento tenero è stato il compleanno di Khloé, celebrato con auguri improvvisati dai fan in strada. Kim, invece, ha scelto di rimanere in hotel.

Le proteste contro i tycoon e la “Venezia svenduta”

Accanto allo sfarzo, anche il dissenso. Mentre i riflettori erano puntati sul matrimonio, i comitati locali hanno organizzato proteste contro quella che definiscono una “Venezia svenduta ai tycoon”. Dopo il blitz notturno che ha proiettato slogan anti-Bezos sul campanile di San Marco, sabato è previsto un corteo che partirà da Piazzale Roma e arriverà al Ponte di Rialto.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla presenza di super-ricchi nella laguna: da un lato l’iniezione di visibilità e denaro, dall’altro la paura di uno snaturamento culturale e sociale della città.

Ironia social e regali impossibili

Nel frattempo, sui social non sono mancate le reazioni ironiche. Il regista Leonardo Pieraccioni ha pubblicato un video in cui scherza sul regalo per la coppia: “Facciamogli la busta, 60-70 euro a testa e si fa anche bella figura col cambio”. E poi, amaro, conclude: “Di Caprio gli regalerà Cortona… ma quelli sono altri cinema”.

Una Venezia divisa tra incanto e rabbia

Il matrimonio di Bezos e Sanchez non è stato solo un evento mondano: è diventato il simbolo delle contraddizioni contemporanee. Da un lato, il fascino di Venezia e il potere attrattivo dei grandi eventi internazionali; dall’altro, la voce di chi teme che la città venga ridotta a palcoscenico per pochi privilegiati.

In definitiva, una favola moderna con tanto di principessa (e jet privato), ma che lascia aperte molte domande su cosa significhi oggi celebrare l’amore all’ombra di milioni e contro il malcontento popolare.