Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio: l’annuncio emozionante sui social

Elisa Visari e Andrea Damante diventeranno genitori

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno condiviso con i loro follower una notizia speciale: presto diventeranno genitori. L’ex tronista di Uomini e Donne e la giovane attrice hanno pubblicato un video su Instagram che ripercorre i momenti più significativi di questa nuova avventura, dal test di gravidanza alle prime ecografie. ​

Un maschietto in arrivo

Durante il baby shower, la coppia ha svelato il sesso del nascituro: sarà un maschietto. Andrea ha espresso tutta la sua gioia scrivendo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un mini Dama in arrivo!”. ​Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando – in occasione di San Valentino – avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un bacio.

Le reazioni

Numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo hanno manifestato il loro affetto e le congratulazioni alla coppia. Personaggi come Giulia Salemi, Pietro Tartaglione e Valentina Ferragni hanno commentato con entusiasmo la lieta notizia. Una notizia che arriva a distanza di pochi giorni dei rumors sulla gravidanza di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante, che aspetterebbe un figlio dal cantante Tony Effe.