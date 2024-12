Le previsioni 2025 di Baba Vanga: dal conflitto in Europa ad Hamilton

La leggendaria indovina cieca Baba Vanga avrebbe rivelato che la fine dei tempi inizierà nel 2025. Più specificamente, che l’inizio della nostra distruzione inizierà l’anno prossimo con un conflitto in Europa che devasterà la popolazione del continente. Sarà l’avvio di eventi che alla fine culmineranno nella nostra rovina.

Chi è Baba Vanga e la sua previsione sulla fine del mondo

Previsione che rispecchia quella del leggendario veggente Nostradamus, che predisse anch’egli la guerra in Europa. Vangelia Pandeva Gushterova, popolarmente conosciuta come Baba Vanga o “Nostradamus dei Balcani“, nacque nel 1911 e aveva presunte capacità profetiche. Cieca fin dall’infanzia, la chiaroveggente bulgara era apparentemente in grado di vedere nel futuro, “poteri” che attribuiva a un tornado che la rese cieca.

Queste capacità la portarono per la prima volta all’attenzione pubblica nel mezzo della seconda guerra mondiale, e individui come lo zar bulgaro Boris III e il leader sovietico Leonid Brezhnev, a quanto si dice, la consultarono di persona. Morì nel 1996 e da allora è diventata una figura di culto tra i credenti nella divinazione e, come potete immaginare, tra i teorici della cospirazione.

Molte delle sue previsioni si sono avverate molto tempo dopo la sua morte. Ad esempio, si dice che Baba Vanga abbia predetto la morte della principessa Diana, l’affondamento del sottomarino russo Kursk e gli attacchi terroristici dell’11 settembre. Si dice che abbia persino previsto la sua stessa morte l’11 agosto 1996 all’età di 85 anni. Tra l’altro ha previsto che la terra non sarà più abitale nel 3797 dopo la guerra contro una civiltà di Marte e che il mondo finirà definitivamente nel 5079.

Baba Vanga, le previsioni 2025: Hamilton tornerà mondiali, lo sviluppo della telepatia

Di seguito le previsioni di Baba Vanga nel 2025.