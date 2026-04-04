Addio a Lorenza Licenziati, giornalista e volto di Telecapri: il commovente messaggio dei figli

Chi era Lorenza Licenziati, volto noto della tv campana
Il mondo del giornalismo e della televisione campana perde una delle sue voci più riconoscibili. È morta a 57 anni Lorenza Licenziati, protagonista per anni della scena televisiva locale tra informazione, cultura e spettacolo.
Avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 30 aprile.
Una carriera costruita nel tempo, iniziata con esperienze come “Gran Bazar Show” su Canale 21 e proseguita con diversi format fino alla collaborazione stabile con Telecapri, dove conduceva programmi come “In città” e “Palcoscenico”.
L’annuncio dei figli: un messaggio che commuove
A dare la notizia sono stati i suoi figli, con un messaggio pubblicato sui social che ha colpito per semplicità e intensità.
“Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto”.
Parole che raccontano non solo una perdita, ma anche un legame rimasto forte fino all’ultimo momento.
“Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra”.
Un’immagine coerente con il ricordo che molti avevano di lei: una donna solare, capace di comunicare con eleganza e discrezione.
La malattia e gli ultimi giorni
Lorenza Licenziati si è spenta dopo una lunga malattia, affrontata — come sottolineano i familiari — con forza e dignità.
Colpisce il fatto che solo poche ore prima della sua morte avesse condiviso un messaggio per ricordare Gianfranco Caliendo, scomparso di recente.
Un post che oggi assume un significato ancora più profondo.
Il ricordo di colleghi e istituzioni
Il cordoglio si è diffuso rapidamente nel mondo dell’informazione.
L’editrice di Telecapri, Venere Federico, la ricorda come una presenza luminosa:
“Per me sarà impossibile non pensare a quell’appuntamento del giovedì”.
Anche Ottavio Lucarelli parla di una perdita importante:
“Perdiamo un’amica preziosa”.
Parole che restituiscono il valore umano, oltre che professionale, della giornalista.
I funerali e l’ultimo saluto
La famiglia ha comunicato anche i dettagli delle esequie.
I funerali si terranno lunedì 6 aprile alle ore 11:30 presso la chiesa di San Benedetto, in via Arco Mirelli a Napoli.
Una richiesta chiara: niente fiori, ma opere di bene.
Un ultimo gesto in linea con lo stile discreto che ha sempre caratterizzato Lorenza Licenziati.
Un volto che ha raccontato Napoli
Nel corso degli anni, Lorenza è stata molto più di una conduttrice. Ha raccontato eventi, cultura, spettacolo, diventando un punto di riferimento per il pubblico locale.
Un giornalismo vicino alle persone, mai sopra le righe, sempre riconoscibile.
Un’eredità fatta di stile e umanità
Con la sua scomparsa si chiude una pagina della televisione campana.
Resta il ricordo di una professionista garbata, di una madre amata, di una donna che — come scrivono i figli — ha affrontato tutto con il sorriso.