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GF Vip, scoppia il “mutanda gate”: il gesto di Blu Barbara divide la Casa e accende lo scontro

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 5 Apr, 2026 - ore: 05:26 #Blu Barbara Prezia, #GF VIP, #Lucia Ilardo, #mutanda gate
Blu Barbara con Lucia IlardoBlu Barbara con Lucia Ilardo

Cos’è successo davvero al GF Vip: perché si parla di “mutanda gate”?

La notte di Pasqua si trasforma in un caso mediatico dentro la Casa del Grande Fratello VIP. Un gesto apparentemente leggero, quasi da festa tra coinquilini, finisce per accendere tensioni e polemiche.

Protagonista Blu Barbara Prezia, che decide di regalare – per così dire – un paio di mutandine ai concorrenti Nicolò Brigante e Renato Biancardi, facendole passare sotto la porta del monolocale dove è confinata insieme a Paola Caruso.

Un momento che nasce come goliardata. Ma che in poche ore si trasforma in un piccolo caso.

Il gesto di Blu Barbara: gioco o provocazione?

La scena è di quelle che fanno rumore: risate, ironia, battute. I ragazzi accettano il “regalo” con entusiasmo, rilanciando il clima leggero.

“Portate in alto la bandiera blu di Blu”, scherza Paola.

Eppure, proprio quel gesto apparentemente innocuo diventa il detonatore.

Perché al GF Vip, si sa, nulla resta mai davvero un gioco.

La reazione di Lucia Ilardo: “Che tristezza”

A non prenderla affatto bene è Lucia Ilardo, che reagisce con freddezza e fastidio.

“Che tristezza”, commenta senza mezzi termini con la gieffina che ha manifestato il proprio disappuntato per un gesto che i due compagni di avventura avrebbero fatto con lo slip di Blu.

Il punto, per lei, non è tanto il gesto in sé, quanto il contesto. Il fatto che Renato – con cui c’è un legame speciale – abbia partecipato attivamente alla scena.

“Da donna vedere una cosa del genere è stato brutto”, sottolinea.

Una frase che pesa. E che segna il passaggio da semplice episodio a tensione relazionale.

Interviene Ibiza Altea: “La maschera è caduta”

A complicare ulteriormente il clima ci pensa Ibiza Altea, che entra a gamba tesa nello scontro.

“La maschera è caduta. Abbiamo visto quello che hai fatto in tv alle 11 del mattino con dei ragazzini che possono essere davanti alla tv”.

Parole nette, che trasformano la questione in qualcosa di più profondo: non più solo una goliardata, ma un comportamento giudicato fuori luogo, soprattutto considerando il contesto televisivo.

La replica di Blu Barbara non tarda ad arrivare, con toni altrettanto diretti:
accuse di ipocrisia e riferimenti al passato televisivo. “Non fare la finta santarellina”.

Il ruolo di Alessandra Mussolini e le dinamiche della Casa

Nel dibattito entra anche Alessandra Mussolini, che prova a leggere la situazione con maggiore distacco.

Il gesto, secondo lei, era evitabile.

E soprattutto, si chiede se non ci sia dietro una volontà di provocare, anche se Lucia stessa esclude questa ipotesi, parlando piuttosto di un gioco degenerato.

Le scuse di Renato e il tentativo di ridimensionare il caso

Quando la tensione cresce, arriva il passo indietro di Renato.

“È stato un po’ esagerato”.

Una frase che suona come una presa di coscienza tardiva. Il tentativo di riportare tutto a una dimensione più leggera, dopo che la situazione è ormai esplosa.

Anche Nicolò prova a smorzare: era solo un gioco. Poi l’ex tronista invita Lucia ad abbassare i toni e non fare riferimenti a sua sorella.

Ma nel GF Vip, si sa, i giochi diventano dinamiche, e le dinamiche diventano storie.

Monolocale, isolamento e tensioni: il contesto che amplifica tutto

A rendere tutto più esplosivo è anche la situazione di isolamento.

Blu Barbara e Paola Caruso sono confinate nel monolocale, separate dal resto della Casa dopo la scelta di Raimondo Todaro e Ibiza.

Una condizione che amplifica emozioni, reazioni, percezioni.

E trasforma anche un gesto leggero in qualcosa di più pesante.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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