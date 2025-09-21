Stefano De Martino, lite pubblica con Caroline Tronelli: l’indiscrezione su Belen

Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Cosa è successo in un ristorante di Roma?

Non è un periodo sereno per Stefano De Martino, che negli ultimi mesi sembra collezionare problemi e polemiche. Dopo il furto del suo costoso orologio, la diffusione illegale di un video intimo con la compagna e i recenti ‘duelli televisivi’ persi contro Gerry Scotti, l’ex ballerino e conduttore è finito nuovamente sotto i riflettori per un episodio privato diventato di dominio pubblico.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli sarebbero stati sorpresi durante una lite accesa in un ristorante del quartiere Prati a Roma. La discussione sarebbe degenerata al punto che Caroline si sarebbe alzata e avrebbe lasciato il tavolo, lasciando Stefano da solo.

Gelosia di Belén all’origine dello scontro?

Le indiscrezioni riportate da Dagospia parlano di gelosia come principale motivo della tensione. Caroline Tronelli non avrebbe mai nascosto il fastidio nei confronti di Belén Rodríguez, ex moglie di De Martino e madre di suo figlio Santiago.

La presenza ingombrante della showgirl argentina, nonostante la fine del matrimonio, continua a influenzare gli equilibri nella nuova relazione. E secondo più di una fonte, questa volta la gelosia avrebbe fatto esplodere la discussione proprio davanti ad altri clienti del locale.

Una coppia sotto pressione mediatica

L’episodio arriva in un momento delicatissimo. La coppia, che convive dalla fine dell’estate, è già finita al centro di un’inchiesta della procura di Roma per la diffusione non consensuale di video intimi, trafugati da un hacker che avrebbe violato il sistema di sorveglianza della casa di Caroline.

Il caso ha messo a dura prova la serenità dei due, già spesso inseguiti dai paparazzi. La lite pubblica rischia ora di alimentare nuove speculazioni sulla solidità della relazione.

Il furto dell’orologio e gli altri guai recenti

Come se non bastasse, De Martino è rimasto vittima di un furto a Milano, messo a segno con il cosiddetto “trucco dello specchietto”: due uomini in scooter lo hanno distratto colpendo lo specchietto retrovisore della sua auto e, approfittando del finestrino abbassato, gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe da 40mila euro.

Un colpo che ha fatto molto discutere anche per l’ironia della sorte: De Martino, noto per il suo programma televisivo basato sul gioco e la fortuna, è stato “beffato” con un espediente quasi teatrale.

Le reazioni di Stefano e Caroline

Dopo la lite, racconta Oggi, Stefano sarebbe rimasto seduto al tavolo per circa 20 minuti prima di tornare a casa. Una volta arrivato, avrebbe trovato la porta chiusa: Caroline, ancora irritata, non gli avrebbe aperto subito. La tensione però non sarebbe durata a lungo, visto che i due sono stati avvistati la mattina successiva uscire insieme.

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio. Tuttavia, il silenzio non basta a frenare le voci di una possibile crisi di coppia.