Malgioglio fa pace con Mamhood da Fiorello dopo il Cocktail d’amore al veleno: ‘Sono come le tigri’

Pace in diretta tra Mahmood e Cristiano Malgioglio nella puntata di Viva Rai 2! in onda lunedì il 13 novembre alle 7:00, in diretta su Rai 2. Fiorello ha accolto il super ospite Mahmood e composto in diretta il numero di Malgioglio dopo che quest’ultimo l’aveva criticato per aver intitolato Cocktail d’amore il suo nuovo brano.

La telefonata di Fiorello a Malgioglio con Mamhood ospite a Viva Rai 2

Il paroliere aveva fatto notare che era un titolo iconico legato al brano di grande successo scritto da lui e che portato al successo dalla compianta Stefania Rotolo. Malgioglio ha risposto subito alla telefonata dello showman. ” Fiorello sei bellissimo. Alessandro mi ha fatto arrabbiare, ma ora mi sono calmato. Sono come quelle tigri che, dopo che le hai fatte infuriare, le accarezzi e tornano morbide. Ero a Istanbul quando ho saputo che Mahmood aveva scritto una canzone dal titolo Cocktail d’amore e mi sono arrabbiato perché i titoli iconici devono rimanere iconici”.

Il paroliere: ‘Mi ha fatto arrabbiare perché i titoli iconici devono rimanere tali, ora mi sono calmato’

Pronta la precisazione del vincitore di due Festival di Sanremo. “Ma no Malgi. Ero a ballare a Berlino, ad una serata intitolata Cocktail d’amore, proprio in onore del tuo brano. Il mio voleva essere un omaggio” – ha spiegato Mahmood. Tra i due sembra ormai pace fatta.

“Con Mahmood siamo amici anche se, lo devo ammettere, non ascolto mai la sua musica. Sono però contento del suo successo” – ha chiosato Malgioglio . Fiorello ha concluso la chiamata dando appuntamento a tutti e due in una discoteca in Germania. “Preferisco Porta Venezia a Milano” – ha affermato il paroliere in chiusura di intervento.