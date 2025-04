Manila Nazzaro, replica al vetriolo a Lorenzo Amoruso: ‘Stefano Oradei ha salvato me e i miei figli’

Manila Nazzaro replica a Lorenzo Amoruso

Tutto è cominciato prima della seconda puntata di The Couple, in onda lunedì 14 aprile, quando Lorenzo Amoruso ha pubblicato un post sui social che lasciava intendere un presunto tradimento da parte dell’ex compagna Manila Nazzaro con il ballerino Stefano Oradei, oggi suo attuale marito.

L’elemento scatenante? Una dichiarazione fatta da Manila nella prima puntata del programma, in cui rivelava di aver fatto l’amore con Oradei per la prima volta il 4 gennaio 2023. Secondo molti, quella data avrebbe confermato l’inizio della nuova relazione prima della fine ufficiale con Amoruso.

Ilary Blasi legge le parole dell’ex in diretta: Manila replica

Nel corso della puntata, è stata Ilary Blasi a riferire in diretta le parole dell’ex calciatore a Manila Nazzaro, chiedendole un commento su quanto pubblicato da lui poche ore prima. Manila, visibilmente provata ma lucida, ha risposto senza giri di parole.

«Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo», ha detto. «Diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io». Poi ha accusato Amoruso di dire il falso: «Chi vive nella menzogna sa che prima o poi i conti vengono a galla. Io sono sempre stata una gran signora nel non raccontare il perché la sottoscritta si è allontanata da quella casa insieme ai suoi figli. Questo perché non c’erano dei comportamenti corretti da parte di quella persona».

E infine l’affondo: «Io fossi in lui non parlerei oltre, perché Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia».

‘Non sono una traditrice. Mi sono solo difesa’

Manila ha voluto mettere in chiaro che per mesi ha evitato di parlare per non alimentare polemiche, ma che ha pagato un prezzo altissimo in termini di reputazione e benessere emotivo:

«Sono stata sottoposta a un anno di shitstorm perché sono state raccontate cose non vere sulla nostra storia, che mi hanno fatto passare per traditrice».

Poi ha aggiunto:

«Tutto quello che ho fatto è stato per difendere me, i miei figli, i miei genitori, i miei amici. E non vorrei aggiungere altro». La volontà di proteggere i suoi affetti più cari è stata al centro del suo sfogo, con parole cariche di amarezza ma anche di forza.

‘Non c’erano comportamenti corretti in quella casa’

Manila ha ribadito più volte di non aver mai voluto gettare fango sull’ex compagno, ma ora sente il dovere di difendersi:

«Chi vive nella menzogna? Io sono sempre stata una grande signora nel non raccontare perché io e i miei figli ci siamo allontanati. Non c’erano comportamenti corretti in quella casa». E ha concluso:

«Quest’uomo ha salvato me e i miei figli. Io sono stata una signora fino alla fine».

La chiusura: ‘Mi faccio scivolare le cattiverie addosso’

La Nazzaro ha chiuso il suo intervento con parole pacate ma decise, ringraziando Ilary Blasi e lo staff del programma per l’opportunità di replicare:

«So che fuori succedono e scrivono qualsiasi cosa. Mi faccio scivolare le cose addosso per non vivere nell’infelicità degli altri».

Un messaggio chiaro a chi la critica, ma anche un invito al rispetto. Dopo mesi di silenzio, Manila ha scelto di parlare. E lo ha fatto a testa alta.