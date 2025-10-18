Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Uomini e Donne, lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco: ‘Ne vedremo delle belle’

DiRedazione

Pubblicato: 18 Ott, 2025 - ore: 18:12 #Ciro Solimeno, #Gianmarco Steri, #Martina De Ioannon, #Uomini e Donne
Martina De Ioannon ha parlato del nuovo ruolo da tronista di Gianmarco Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sullo sfondo Gianmarco Steri

Ciro Solimeno rompe il silenzio sui rumors su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Un teatrino social e una profonda delusione. Così Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, definisce le ultime ore di tensione sul web, dopo la rottura con Martina De Ioannon. Il giovane campano ha pubblicato alcune Instagram Stories per commentare per la prima volta le voci su un possibile avvicinamento tra Martina e l’ex corteggiatore Gianmarco Steri. Secondo alcune indiscrezioni lei avrebbe indossato la collana che le aveva regalato e si sarebbe avvicinata alla migliore amica dell’hair stylist.

Secondo Ciro, i segnali erano già visibili prima della rottura, con alcune frecciatine pubblicate sui social che lasciavano intendere contatti tra la ex e Gianmarco. De Ioannon avrebbe sempre negato, parlando di coincidenze, ma Solimeno confessa: «La amavo tanto e quindi le ho creduto».

Il tradimento percepito sui social

Il momento della perdita di fiducia è arrivato poche ore fa, quando Ciro ha scoperto l’ultimo movimento social della sua ex: indossare una collana che le era stata regalata da Gianmarco Steri e cominciare a seguire Sandra, la migliore amica del romano.

«Non faccio parte del teatrino», ha sottolineato Solimeno, evidenziando di scoprire insieme a tutto il pubblico ciò che stava accadendo. Per lui, il gesto di Martina è stato una mancanza di rispetto, ma è certo che «ne vedremo ancora delle belle».

La versione di Ciro: tra amore e delusione

Ciro ha spiegato di aver sempre creduto alle parole della donna fino a circa tre ore fa, mostrando la sua delusione per le coincidenze social che confermerebbero una frequentazione con Gianmarco Steri. L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato:

«Buongiorno a tutti, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza. Partiamo dall’ultimo periodo in cui siamo stati insieme, dalle frecciatine che arrivavano sui social… Quando ne parlavo con lei, diceva che erano solo coincidenze e io le ho creduto».

Il giovane campano si è detto pronto a difendere la propria dignità, ma non vuole entrare in alcun teatrino mediatico, mostrando frustrazione e amarezza.

Il web e le indiscrezioni

Negli ultimi giorni, i social si sono infiammati per le segnalazioni su Martina, Ciro e Gianmarco, amplificate dalle storie e post Instagram e dalla fonte di Lorenzo Pugnaloni, secondo cui i due sarebbero stati visti insieme. La vicenda dimostra come le dinamiche sentimentali tra ex protagonisti del dating show continuino a generare dibattito e attenzione sui social, con l’aggiunta di frecciatine, gesti simbolici e commenti pubblici.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Marcella Bella: ‘Mi hanno dato dell’ubriaca’, poi la gaffe con d’Urso

Ott 17, 2025 Redazione
Gossip e TV

Lino Banfi incanta il Premio Charlot: standing ovation e un abbraccio che commuove il Teatro Augusteo

Ott 17, 2025 Redazione
Gossip e TV

Brigitte Bardot ricoverata e operata a Tolone: la leggenda del cinema lotta contro una grave malattia

Ott 17, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Salute

Cancro al seno, Abemaciclib migliora la sopravvivenza: i risultati dello studio monarchE

Economia

Rottamazione quinquies cartelle: come funziona la nuova sanatoria del governo

Gossip e TV

Uomini e Donne, lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco: ‘Ne vedremo delle belle’

Attualità

Dramma a Bagnacavallo, madre e figlio perdono la vita in poche ore: chi sono

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.