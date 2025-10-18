Uomini e Donne, lo sfogo di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco: ‘Ne vedremo delle belle’

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sullo sfondo Gianmarco Steri

Ciro Solimeno rompe il silenzio sui rumors su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Un teatrino social e una profonda delusione. Così Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, definisce le ultime ore di tensione sul web, dopo la rottura con Martina De Ioannon. Il giovane campano ha pubblicato alcune Instagram Stories per commentare per la prima volta le voci su un possibile avvicinamento tra Martina e l’ex corteggiatore Gianmarco Steri. Secondo alcune indiscrezioni lei avrebbe indossato la collana che le aveva regalato e si sarebbe avvicinata alla migliore amica dell’hair stylist.

Secondo Ciro, i segnali erano già visibili prima della rottura, con alcune frecciatine pubblicate sui social che lasciavano intendere contatti tra la ex e Gianmarco. De Ioannon avrebbe sempre negato, parlando di coincidenze, ma Solimeno confessa: «La amavo tanto e quindi le ho creduto».

Il tradimento percepito sui social

Il momento della perdita di fiducia è arrivato poche ore fa, quando Ciro ha scoperto l’ultimo movimento social della sua ex: indossare una collana che le era stata regalata da Gianmarco Steri e cominciare a seguire Sandra, la migliore amica del romano.

«Non faccio parte del teatrino», ha sottolineato Solimeno, evidenziando di scoprire insieme a tutto il pubblico ciò che stava accadendo. Per lui, il gesto di Martina è stato una mancanza di rispetto, ma è certo che «ne vedremo ancora delle belle».

La versione di Ciro: tra amore e delusione

Ciro ha spiegato di aver sempre creduto alle parole della donna fino a circa tre ore fa, mostrando la sua delusione per le coincidenze social che confermerebbero una frequentazione con Gianmarco Steri. L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato:

«Buongiorno a tutti, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza. Partiamo dall’ultimo periodo in cui siamo stati insieme, dalle frecciatine che arrivavano sui social… Quando ne parlavo con lei, diceva che erano solo coincidenze e io le ho creduto».

Il giovane campano si è detto pronto a difendere la propria dignità, ma non vuole entrare in alcun teatrino mediatico, mostrando frustrazione e amarezza.

Il web e le indiscrezioni

Negli ultimi giorni, i social si sono infiammati per le segnalazioni su Martina, Ciro e Gianmarco, amplificate dalle storie e post Instagram e dalla fonte di Lorenzo Pugnaloni, secondo cui i due sarebbero stati visti insieme. La vicenda dimostra come le dinamiche sentimentali tra ex protagonisti del dating show continuino a generare dibattito e attenzione sui social, con l’aggiunta di frecciatine, gesti simbolici e commenti pubblici.