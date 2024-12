Mariotto, senatrice Fdi chiede l’esclusione da Ballando con le stelle: ‘Molestato ballerino’

“Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostare e rimuovere la mano di Mariotto” – dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia.

La senatrice Susanna Donatella Campione: ‘Nessuno ha stigmatizzato il gesto di Mariotto, ballerino imbarazzato’

“Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai Oggi è un altro giorno due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso. dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto” – sottolinea l’esponente di Fdi.

L’esponente di Fdi: ‘Due anni fa Memo Remigi fu immediatamente estromesso’

“Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua?” – si chiede. “Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il Ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili”.