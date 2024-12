Mariotto contro Striscia la notizia: ‘Vecchiume, punteranno a farmi del male’, poi parla di Ballando

“Striscia la notizia? Quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro”. Dopo aver usato parole dure a RTL 102,5 , rispondendo a Gabriele Parpiglia, Guillermo Mariotto è tornato su quanto accaduto con Valerio Staffelli in un’intervista concessa a Fanpage. “Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, ci rimetterebbero le penne” – assicura. “Nel servizio punteranno a farmi del male”.

Guillermo Mariotto infuriato con Striscia la notizia: ‘Se mettessero tutto in onda senza fare montaggio ci rimetterebbero le penne’

Lo stilista ha raccontato di averlo allontanato in quanto gli parlava mentre provava a spiegare cosa era accaduto. “Vai via vecchiume, lei usa una retorica antiquata e vetusta. Hai anche i capelli tinti” – ha affermato di aver detto a Staffelli. La consegna è avvenuto al momento del rientro del giudice di Ballando con le stelle dall’Arabia Saudita. “Ero con il mio assistente e la mia première. Gliel’ho presentati per fargli capire che stavo arrivando da un viaggio di lavoro”. Una battuta poi avrebbe infastidito l’italo venezuelano. “Ha iniziato a fare il maligno”.

Poi si è soffermato sull’episodio del tapiro distrutto. “All’arrivo del Van sono salito davanti ed ho chiuso la porta. Non potendo darmi il tapiro l’ha tirato ed è finito tra la porta e la macchina e si è spaccato. Io l’ho saputo solo dopo” – ha aggiunto Mariotto rimarcando di non aver fatto nessun atto di violenza ma di aver chiuso semplicemente lo sportello. “Ed ho chiuso anche con questo programuccio. Ricci? Non so chi è. La televisione non la guardo, non ce l’ho nemmeno a casa”.

‘Ha tirato il tapiro mentre chiudevo la porta e si è distrutto, Milly è una sorella’

Lo stilista poi è tornato su quanto accaduto a Ballando con le stelle ribadendo la questione del problema avuto con la première per la commessa in Arabia. “Milly è una sorella e la serata di sabato è andata molto bene. Mi sono perso solo 5 ballettini e in 19 anni mi sembra si possa fare” – ha sottolineato Guillermo Mariotto. Una battuta anche su Sonia Bruganelli. “Aver conosciuto il figlio Davide è l’unica cosa che mi è piaciuta di lei. Dice che ride alle mie battute e la mamma si arrabbia. Io ho conosciuto il padre che ha quintali di intelligenza. Evidentemente il ragazzino ha preso da lui”.