Lulù Selassié, le sorelle intervengono su Stories: come ha reagito e il post di chiarimento

Hanno rotto il silenzio e sono intervenute sui social dopo che la sorella è finita a processo per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Jessica e Clarissa Selassié hanno spiegato che si sono prese una pausa per far avere il tempo necessario per ‘incamerare’ quanto accaduto e fare chiarezza. “Volevamo rassicurare tutti coloro che sono preoccupati: Lulù sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene” – si legge nella Stories.

Jessica e Clarissa Selassié: ‘Lulù sta bene, per quanto sia sotto choc sta affrontando questo momento difficile’

Secondo quanto riferiscono Jessica e Clarissa la sorella sta affrontando nel migliore dei modi la vicenda “per quanto sia sotto choc” e “al momento giusto sarà lei a parlarvi direttamente”. Poi un ringraziamento a chi ha sostenuto Lulù Selassié o comunque si è astenuto dal commentare in attesa di ascoltare la sua versione dei fatti. “In questo periodo il nostro nome, soprattutto quello di nostra sorella, è sotto attacco e ancora una volta veniamo prese di mira” – rimarcando che come famiglia sono uniti più che mai.

“Chiediamo pazienza e rispetto, perché attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga finalmente a galla. Siamo qui per supportare nostra sorella e lei ci tiene tanto a ringraziare la sua community e i suoi fan che le stanno offrendo un supporto vitale e fondamentale”.

La Stories di Jessica Selassié

‘Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e la verità venga a galla’

Jessica e Clarissa Selassiè hanno rassicurato i loro follower affermando che quello che stanno vivendo in questi giorni non avrà alcuna influenza sul loro lavoro e sui progetti in cantiere. “Non permetteremo che nulla ci fermi” – chiosano aggiungendo che stanno prendendo già tutte le misure legali per difendere la famiglia e la “nostra onorabilità”. Dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié è scatto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.