The Couple si ferma, diretta h24 sospesa e puntata annullata: web diviso

Sospesa la diretta H24 di The Couple per la scomparsa di Papa Francesco

Il cordoglio per la morte del Papa riorganizza i palinsesti televisivi

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, Mediaset ha deciso di modificare la propria programmazione per dedicare spazio all’informazione e al ricordo del Pontefice.

Tra i programmi coinvolti, anche il nuovo reality “The Couple”, ambientato nella storica Casa del Grande Fratello. La diretta 24 ore su 24 – normalmente trasmessa su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) – è stata sospesa, lasciando spazio a un’edizione straordinaria del TG5. Non mancano le polemiche in tal senso con diversi utenti che hanno manifestato sui social il rammarico per l’interruzione del live della casa.

Salta la terza puntata del reality con Ilary Blasi

Anche la terza puntata del programma condotto da Ilary Blasi, prevista per questa sera in prima serata su Canale 5, è stata cancellata. Al suo posto, l’ammiraglia Mediaset trasmetterà uno speciale del TG5, con approfondimenti, testimonianze e collegamenti in diretta da Roma per raccontare l’impatto della morte del Santo Padre.

Le ipotesi sul futuro del programma

Sui social, diversi utenti si stanno interrogando sul futuro del format, i cui ascolti – fin dal debutto – non sono riusciti a raggiungere i risultati sperati. Alcuni spettatori ipotizzano che Mediaset possa valutare una sospensione più lunga o addirittura una chiusura anticipata dello show, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Anche la Rai ha rimodulato il proprio palinsesto: la puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” con Alberto Angela, prevista per questa sera, non andrà in onda.