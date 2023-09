Il Mercante in fiera, sarà Miss Italia la Gatta Nera dopo il caso Candelaria Solorzano

Per Candelaria Solorzano l’avventura come Gatta Nera de Il Mercante in fiera è finita prima di iniziare per un video galeotto in cui si vede la modella argentina impegnata a maneggiare del tabacco particolare e un accendino.

Gatta Nera Mercante in fiera, stop a Candelaria Solorzano dopo un video pubblicato sui social

La Rai ha immediatamente depennato il nome della 28enne, scelta da Pino Insegno per sostituire Ainett Stephens che aveva conquistato la ribalta con questo ruolo e che era stata al centro di una polemica per il conduttore. In pochi giorni gli autori del programma, con il beneplacito di Viale Mazzini, hanno individuato la sostituta.

Lavinia Abate sarà la Gatta Nera: la romana è la Miss Italia in carica

Come anticipata da Davide Maggio il ruolo di Gatta Nera de Il Mercante in fiera sarà ricoperto dalla Miss Italia in carica, Lavinia Abate. La romana, Miss Lazio, è stata incoronata lo scorso 21 dicembre 2022. Romana della Cassia, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 176 cm, pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e suonare il pianoforte.

Ha dedicato il suo successo alla sua famiglia, cioè al padre Fiorenzo e alla madre Camilla, nata in Scozia, ma anche a sé stessa per l’impegno e l’amore che mette in tutto quello che fa; Lavinia ha due fratelli, Federico, 22anni, e Ludovico, il più giovane, 12. Il Mercante in fiera tornerà in onda su Rai 2 lunedì 25 settembre con Pino Insegno alla conduzione.