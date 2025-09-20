Casa a Prima Vista, la scelta di Michela ad Ostia resta solo televisiva: cosa è successo

Blasco con Michela

Michela e il sogno di una casa a Ostia

Michela è stata la protagonista della puntata del 19 settembre di Casa a Prima Vista, il programma di Real Time che porta in televisione il desiderio, spesso complicato, di trovare la casa ideale. Artista di professione e appassionata di discipline olistiche, Michela vive da anni in affitto a Ostia, ma ha deciso che fosse giunto il momento di compiere il passo dell’acquisto. Le sue richieste erano precise: un appartamento di almeno novanta metri quadrati, spazi luminosi per dedicarsi alla pittura, una stanza-studio da utilizzare come atelier, cucina abitabile, due bagni e un balcone con vista. Il tutto con un budget massimo di 350mila euro.

Accanto a lei, nel percorso tra le proposte degli agenti immobiliari, c’era l’amico di una vita, Stefano. I due si conoscono dalla prima elementare, hanno condiviso l’infanzia e persino una piccola storia da fidanzatini. Oggi, il loro legame si è trasformato in un’amicizia solida e complice, che li ha condotti insieme davanti alle telecamere.

Le tre proposte degli agenti

La prima a muoversi è stata Nadia, che ha portato Michela e Stefano in un appartamento di 130 metri quadrati con tre camere, due bagni e un ampio balcone-terrazzo. Un immobile dal costo di 325mila euro, che sembrava rispondere alle esigenze di spazio, ma non ha convinto del tutto l’acquirente per l’atmosfera interna.

Blasco Pulieri ha invece puntato su un super attico con vista mare, ristrutturato ma completamente da arredare. L’appartamento, di 130 metri quadrati e dal prezzo di 299mila euro, ha colpito subito Michela per l’esposizione e la luminosità, caratteristiche fondamentali per un’artista in cerca di ispirazione.

Infine Corrado ha presentato un appartamento a Ostia Centro, un piano rialzato dotato di un giardino di settanta metri quadrati, con living, cucina e due camere da letto. Un’opzione interessante, ma meno in linea con il desiderio di luce e vista panoramica espresso dalla protagonista.

Alla fine della puntata, Michela ha scelto la proposta di Blasco Pulieri, lasciandosi convincere dalla luce e dall’ampiezza del super attico affacciato sul mare.

Una scelta che resta senza seguito

Come già accaduto ad altri protagonisti del programma, tuttavia, la decisione televisiva non si è trasformata in un vero e proprio acquisto. Consultando uno dei principali portali di compravendita immobiliare, infatti, l’appartamento scelto da Michela risulta ancora disponibile e, anzi, in vendita a un prezzo ribassato: 269mila euro, trenta in meno rispetto a quanto proposto nel corso della trasmissione.

Questo dettaglio apre uno squarcio sulla distanza che spesso intercorre tra il racconto televisivo e la realtà del mercato immobiliare. Molti acquirenti, dopo la registrazione, scelgono di non concludere la trattativa per ragioni economiche, per ripensamenti personali o per nuove opportunità che emergono fuori dallo schermo.

Realtà e televisione: il confine sfumato

Casa a Prima Vista continua a essere seguito con grande curiosità dal pubblico, proprio perché riesce a coniugare l’intrattenimento con le dinamiche molto concrete della ricerca di una casa. Tuttavia, la storia di Michela dimostra che il percorso non si chiude sempre con le firme davanti al notaio. Per lei, come per altri concorrenti, la televisione ha rappresentato un momento di scelta simbolica, un’occasione per immaginare la vita in una nuova casa, ma non necessariamente un punto di arrivo definitivo.

Il super attico di Ostia è ancora lì, disponibile per chiunque sia disposto a raccogliere l’eredità televisiva di Michela e a trasformare quella scelta in realtà. Intanto, la sua ricerca continua, tra esigenze artistiche, budget e il desiderio di trovare finalmente il luogo giusto in cui mettere radici.